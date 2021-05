Kiel

Einsam und verlassen liegt sie finster brütend da, die Landestheater-Bühne. An Absperrbändern baumelt die behördliche Anordnung. Corona, nix geht mehr. Doch den Schauspieldirektor (Kai-Moritz von Blanckenburg) hat es, wie Richard Wagners untoten Holländer, doch wieder auf die Bretter, die die Welt bedeuten, zurückgespült.

Gut gegen den Corona-Blues: Mozarts Schauspieldirektor KV 486

Im Kofferradio dudelt Mozarts Ouvertüre zur „Komödie mit Musik“ KV 486. Und prompt erwacht die Spiellust. Im Hintergrund spiegelt sich das Herzstück des nördlichen Opernbetriebs, das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester, so dass die extrem kleine Besetzung gar nicht auffällt. Generalmusikdirektor Kimbo Ishii meldet sich und seinen Gestaltungswillen am Leben.

Witzig ins Hier und Heute geholt

Und dann schnurrt Mozarts Singspiel Der Schauspieldirektor, amüsant im Text ins Hier und Jetzt gebracht von Kriss Rudolph, ab. Die durch Corona ausgebremsten Sängertypen kehren nach und nach zurück und geben im Besetzungscasting Gas. Monsieur Vogelsang (Riccardo Romeo) brennt gleich eine Tenor-Rakete aus Mitridate ab. Der Typ ist ein wirklich brillanter Sänger, hat aber die Hosen voll, wenn es um AHA-Regeln in Corona-Zeiten geht.

Virtuoses Zickenduell der "Ersten Sängerinnen" Silberklang und Herz

Herrlich dann das Zickenduell von Mademoiselle Silberklang und Madame Herz: Die Soprane Amelie Müller und Ayelet Kagan (neu im Landestheater-Ensemble) schenken sich nichts, was Spitzen und Spitzentöne angeht. So etwa darf man sich vorstellen, was Mozart 1786 parallel zum Figaro als Gelegenheitsarbeit auf Schloss Schönbrunn dem Star Catarina Cavalieri und seiner Schwägerin Aloisia Weber-Lange in die Kehle schrieb. Wenn die beiden so gut gesungen haben wie die beiden jungen Landestheater-Damen jetzt, wird das in der Orangerie ein Vergnügen gewesen sein.

Einst ein Londoner Star: Charles Dibdin

Auch wenn Kornelia Repschlägers Inszenierung das virtuos vorgelegte vorwitzige Niveau im zweiten Teil nicht ganz halten kann und die Musik (natürlich) nicht an Mozart heranreicht, ist auch die rare Kombination mit der „Serenade“ Die Matrone von Ephesus ein kleiner Theatercoup. Schon in der Mozart-Farce klingt der Name Charles Dibdin mehrfach ungläubig an. Dibdin, wer? Nun, eine Londoner Komponistengröße, ein Star der englischen Unterhaltungsszene; 1769, als die kleine Oper Premiere feierte, wahrscheinlich wesentlich bekannter als das Wunderkind aus Salzburg ...

Satire auf die Orpheus-Tragödie: "Die Matrone von Ephesus"

Dibdin schuf eine Tragödien-Satire, in der eine trauernde Witwe ihrem Mann in den Tod folgen will, sich aber dann doch lieber einem sehr lebensfrohen Söldner an den Hals wirft. Die reiche Erbin steht auch aufgrund des Geldes, das ihr in den Schoß fiel (sprechende Kostüme: Angelika Höckner), im Mittelpunkt des Interesses. Ihr Vater (stimmlich und schauspielerisch tatsächlich ein echter Buffo: Markus Wessiack) und ihre Zofe bemühen sich sehr um sie. Alles Weitere ist einmal ein vokales Duell der ersten Sängerinnen und tenoraler Ohrenschmaus.

Frische Fröhlichkeit, kleine Gleichlaufschwankungen

GMD Kimbo Ishii hat für die merkwürdige Dibdin-Mixtur aus Barock-Schleifen und Frühklassik-Emphase das richtige Mittel parat: Frische Fröhlichkeit. Die Sinfoniker geben sich galant gewandt, fliegen allerdings hier und da auch noch aus der Kurve. Aber sogar das passt zu diesem Wiedererweckungserlebnis im Modellprojekt.

Weitere Aufführungstermine am Landestheater SH

Mozart/Dibdin: Weitere Aufführungen des Landestheaters SH am Mi., 12. Mai (19.30 Uhr) in Rendsburg, am Sa., 15. Mai (19.30 Uhr) in Flensburg und am So., 23. Mai (19 Uhr) in Rendsburg. Modellprojekt-Tickets (für aktuell negativ Getestete): Telefon 04331/23447.