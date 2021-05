Kiel

Hat man die Kieler Philharmoniker je derart flüsterzart von ungeahnten Sphären raunen gehört? Haben sie sich sonst derart weit durch Verzögerungen an die Ränder des technisch Spielbaren drängen lassen?

Gustav Mahlers minutiöse Partituranweisungen

Lothar Zagrosek, inzwischen so etwas wie der Nestor der deutschen Kapellmeister-Zunft, folgt den Partituranweisungen Gustav Mahlers derart präzise und kompromisslos, dass die schauerlichen Schönheiten in dessen Vierter Symphonie umso plastischer hervortreten. Entstanden um die Wende ins 20.Jahrhundert erkundete der damals neu bestallte Chefdirigent der Wiener Philharmoniker, welch kammermusikalische Extreme in einem Orchester möglich sind.

Mahlers spukhaftes Klangkaleidoskop

Zagrosek platziert die im Streicherchor kleinstmöglich besetzten Philharmoniker korrekt und klanggruppentechnisch absolut überzeugend mit links und rechts stereofon getrennten Ersten und Zweiten Violinen sowie den Gegenpolen Celli/Bässe und Bratschen/Hörner. Immer wieder werden auch grell aufblitzende Farben verstärkt, indem etwa die Holzbläser ihre Schalltrichter laut Partiturangabe hochrecken. So entsteht ein faszinierend reich schimmerndes, bisweilen spukhaftes Klangkaleidoskop, in das sich der klar artikulierende Sopran der Belgierin Grit de Geyter im Finale tatsächlich „sehr behaglich“ (Mahler) einfügen kann.

Extreme Verzögerungen, Panische Beschleunigungen

Die Philharmoniker bieten tolle Soli und geraten durch die extremen Verzögerungen oder panischen Beschleunigungen, die Zagrosek fordert, nur an wenigen Stellen ins Wanken. Man ist den zweiten Satz, den Totentanz mit der scheinbar „verstimmten“ Fidel, vielleicht scherz(o)haft nervöser gewohnt, liest aber in der Partitur die Anweisung „in gemächlicher Bewegung. Ohne Hast.“ Im wahrhaft „ruhevollen“ Adagio kommt der Kontrast aus dem besorgten Verstummen der Musik und dem groß aufleuchtenden Thementusch wunderbar heraus. Und im Finale, das atemberaubend gewagt sozusagen auf den letzten Saitenschwingungen ins Nichts verrinnt, gibt es geisterhafte Turbulenzen, die zurecht nicht von dieser Welt scheinen.

Gut 700 Besucher in insgesamt drei Konzerten

Im unter Modellprojekt-Bedingungen dreimal in aller Vorsicht besetzten Schloss gibt es dafür durch das (schließlich insgesamt fast 700 Köpfe zählende) Publikum großen, dankbaren Beifall.