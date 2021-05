Kiel

„Beglückend“ ist im Anschluss eine häufig gebrauchte Vokabel in der letztlich gut 300-köpfigen Besucherschar. Solches Interpretationsglück stellt sich gleich im Donnerstagsnachmittagskonzert ein, weil Hoppe, die gebürtige Kielerin Annette von Hehn (Violine) und Stefan Heinemeyer (Cello) das große Es-Dur-Klaviertrio D 929 von Franz Schubert genau auf dem schmerzlich schönen Grat zwischen realem Überlebenskampf und entrückter Utopie balancieren.

Atos Trio im Modellprojekt Kiel: Mozart und Schubert

Schon in Mozarts C-Dur-Klaviertrio KV 548, nur eine Spur kippeliger serviert, fesseln besonders die fragenden Moll-Kontraste und die sehnsüchtigen Melodiezüge, die prophetisch frühromantisch auf den Mozart-Fan Schubert vorausweisen. Wenn Heinemeyer dann in dessen wahrhaft „irrealem“ Andante die Cello-Soli einmal nicht als große Vibrato-Schwelgerei, sondern als zerbrechlich zartes Flehen auffasst und von Hehn diese Stimmung wunderbar im Diskant weiterführt, wirkt das bewegend sensibel. Thomas Hoppe unterfüttert das unbestechlich con moto, hat allenfalls den kleinen klanglichen Nachteil, dass der zur Verfügung stehende Steinway einmal mehr eine etwas spitz klirrende Tagesform aufweist. Besonders faszinierend gelingt schließlich die stimmige poetische, irrlichternde Jean-Paul-„Länge“ des vielschichtig aufgefächerten Finalsatzes, der hier in der ungekürzten Originalfassung erklingt. Beifall, Bravi, Begeisterung – ganz real!

Weitere Konzerte im Corona-Modellprojekt

Weitere Kieler-Schloss-Konzerte im Modellprojekt: Auryn Quartett mit Werken von Haydn, Mozart und Beethoven, Do 6. Mai, 17 Uhr und 19.30 Uhr. Philharmoniker unter Lothar Zagrosek mit Mahlers Vierter, So 9. Mai, 11 Uhr und 17 Uhr, Mo 10. Mai, 19 Uhr. Karten (für dann aktuell negativ Getestete): www.theater-kiel.de Tel. 0431 / 901 901.