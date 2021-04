Und wieder neue Premieren

Auch wenn wegen der hohen Hygieneauflagen nur vergleichsweise wenig Plätze angeboten werden, stehen die Chancen nicht schlecht, im Modellprojekt des Theaters Kiel noch Karten zu bekommen. In der ersten Woche schwankte die Platzauslastung zwischen 35 und 100 Prozent.

Am Mittwoch ist der Vorverkauf für die dritte Woche gestartet. Vorher gibt es noch Karten etwa für „Der Vetter aus Dingsda“ am heutigen Donnerstag (19 Uhr) und für das „Dschungelbuch“ am 2. Mai um 16 Uhr. Und dann geht es munter weiter, etwa mit der Premiere einer pandemiegerechten Neufassung von „My Fair Lady“ am 6. Mai, der Premiere „Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)“ am 8. Mai und dem 8. Philharmonischen Konzert am 9./10. Mai (Mahlers Vierte, am Pult Lothar Zagrosek).

Karten: Tel. 0431 / 901901, www.theater-kiel.de (nur mit tagesaktuellem Corona-Test).