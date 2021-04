Modellprojekt ermöglicht Kieler Philharmonikern Konzerte im Schloss

Kiel

Der Moment der Befreiung prägt auch Beethovens Leonore-Ouvertüre Nr. 3, eines der schönsten, aber auch heikelsten Meisterwerke des Wiener Klassikers. Und GMD Reiners zeigt mit den spannungsvoll agierenden Musikerinnen und Musikern darin viel Sinn für den Hoffnungsstau und Durchbruchsjubel, für lauernde Pianissimi und zentrifugale Forte-Kräfte. Und dass da mal die Posaunen allzu drastisch dräuen, spielt schon keine Rolle mehr, wenn die Rettungstrompete (Julius Scholz) unanfechtbar positiv aus dem Off tönt.

Ein diskussions- und erinnerungswürdiges Ereignis ist auch die weitere Repertoirewahl – mit gleich zwei Komponistinnen, noch dazu kaum bekannten. Die Suite orientale der impressionistisch angehauchten Pariserin Mel Bonis tuschen die Philharmoniker so mit französischer „Clarté“, Englischhorn (Yahiko Nishiura) und Mischtechnik hin, dass man in dieser Markthalle der Töne und Rhythmen förmlich Belle Époque-Parfüm und Morgenland-Gewürze riechen kann.

Wer die auffällig weich konturierten Übergänge gleich im Kopfsatz der Sechsten Symphonie E-Dur von Emilie Mayer lobt, tappt unweigerlich in die Klischee-Falle. Und er kann noch einen draufsetzen, wenn er (allerdings ebenso zu Recht) uncharmant behauptet, die Musik der Carl-Loewe-Schülerin und Wahlberlinerin neige zum amüsanten Plaudern und Sich-Verplappern. Aber dem Hochnäsigen bleibt hoffentlich doch die Spucke weg, wenn der Trauermarsch des zweiten Satzes mit seiner wunderschön eingebauten Choralandacht und den Sehnsuchtsrufen des Horns (Alison Balls) frühromantisch, wie in einem geheimnisvollen Gemälde Caspar David Friedrichs vorübergleitet. Der Dirigent und die Philharmoniker fächern die Meriten der Partitur, auch die spukhafte Offenbachiade im dritten Satz oder den Überschwang im Finale, sehr gekonnt auf. Bravo-Rufe.

Das „Phil is back – Ladies first“-Konzert wird am 26. April um 19 Uhr sowie am 27. April um18 Uhr im Kieler Schloss wiederholt. Tickets für Phil is back - Ladies first gibt es online.

Von Christian Strehk