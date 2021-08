Kiel

Die Perspektive für eine baldige Öffnung der Diskotheken in Schleswig-Holstein ist da. So lautet das Fazit wissenschaftlicher Modellprojekte in drei Discos im Lande. Lediglich vier Corona-Ansteckungen unter den insgesamt 2800 Gästen dort seien unter 3G-Bedingungen verzeichnet worden, die wegen des zeitlichen Abstands laut den Gesundheitsämtern nicht in den Discos passiert seien könnten. „Bei den Partys hat sich niemand angesteckt, soviel wir wissen“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). „Wir brauchen wieder einen Weg in die Normalität.“

Ergebnisse fließen nun in neue Landesverordnung

„Mit einem Test- und Kontrollregime können wir dieser gebeutelten Branche wieder eine Perspektive geben“, so Buchholz, das Feiern ohne Maske und Abstand sei möglich. Die aktuelle Corona-Landesverordnung gelte bis zum 19. September, in der kommenden würden die Ergebnisse der Modellprojekte nun berücksichtigt, sagte der Wirtschaftsminister. Entscheidend dafür, Ansteckungen auf der Tanzfläche zu verhindern, seien ein strenges Testregime und gute Lüftungsanlagen, was es für kleine Clubs ohne gute Lüftung dann „schwierig“ mache könne. Dass die Lüftungsanlagen sich bewährt hätten, zeigten CO²-Messungen während der Partys.

Aus wissenschaftlicher Sicht sei die Studie erfolgreich gewesen, bestätigte der Mediziner und Corona-Experte Prof. Stephan Ott, gegen eine weitere Öffnung sei nichts einzuwenden. Auffällig sei die hohe Quote der Geimpften und Genesenen unter den Discogängern von 16 bis Mitte 20 gewesen. Bei einer Party im „Horizon“ in Oldenburg habe sie bei 74 Prozent gelegen. „Das hätten wir in dieser Altersgruppe nicht erwartet“, so Ott.

„Joy“-Betreiber: „Es hat gefehlt, die Sau rauszulassen“

Im „Bootshaus“ in Flensburg hatte das Modellprojekt nach zwei Disco-Nächten abgebrochen werden müssen, weil der Inzidenzwert im Kreis über 35 gestiegen war, im „Horizon“ und im „Joy“ in Henstedt-Ulzburg gab es je drei Partys. „Bei weitem kein Zuckerschlecken“, sei das gewesen, berichtete „Joy“-Betreiber Joey Claußen, und habe viel Zeit und Kraft gefordert. Der Aufwand vor den Discos sei wesentlich größer gewesen als drinnen. „Bis zu drei Stunden haben wir für den Einlass gebraucht“, erzählt Claußen. Zäh sei das gewesen, auch für die Besucher, „aber wenn sie dann am Einlass ihre Masken abnahmen, war darunter ein strahlendes Lächeln, die pure Lebensfreude. Es hat gefehlt, die Sau rauszulassen.“

Claußen nutzte die Chance für einen dringenden Appell: „Egal ob 2G oder 3G – öffnen Sie bitte endlich unsere Diskotheken! Wir müssen endlich was tun!“ Er glaube, so Claußen, das Feiern in Zukunft nur möglich sei, wenn man es schaffe, „den Club als solches zu schützen und ein gesichertes Umfeld zu schaffen“. Denn Leute mit 17, 18 oder 19 fänden so oder einen Weg zu feiern, mahnte der „Joy“-Betreiber, „bei den Jugendlichen staut sich das an“. Was auch Buchholz thematisierte: Die Modellprojekte sollten nicht nur den Diskotheken, sondern auch der Jugend eine Perspektive bieten, „die dann teilweise, da müssen wir ja ehrlich sein, auf illegale Partys ausgewichen sind“.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verpflichtende Nachtestungen wie bei der Studie soll es nicht mehr geben. „Die waren für die wissenschaftliche Begleitung entscheidend. Aber nur etwas mehr als die Hälfte der Tests nach der Veranstaltung wurden überhaupt an die Veranstalter gemeldet“, sagte Buchholz. Hier könnte über Erinnerungsmails oder Anreize der Discos, etwa Ticketverlosungen, nachgedacht werden. „Sinnvoll sind die Nachtestungen allemal.“ Notwendige Kontaktdaten für die Nachverfolgung müssten idealerweise am Anfang erhoben werden, etwa auch per Luca-App, und bei 3G sei ein aktueller Test erforderlich, der spätestens sechs Stunden vor dem Discobesuch gemacht wurde.