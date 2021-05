Kiel/Rendsburg

Bis zum 27. Juni 2021 kann das Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester weiterhin Vorstellungen in den Stadttheatern Flensburg und Rendsburg spielen, hieß es gestern spürbar erfreut von der Intendanz in Rendsburg: Das Land Schleswig-Holstein habe das zunächst auf vier Wochen begrenzte Kultur-Modellprojekt verlängert. Die coronabedingten Voraussetzungen für einen Vorstellungsbesuch gelten weiterhin, Geimpfte und Genesene benötigen künftig keinen tagesaktuellen negativen Coronatest, müssen aber die offiziellen Nachweise beim Vorstellungsbesuch erbringen.

Verlängerung in Kiel noch Formsache

Am Theater Kiel steht nur noch die Genehmigung durch das städtische Gesundheitsamt aus – wie es hieß, ein mehr oder weniger formaler Akt, nachdem das Land die Verlängerung über die zunächst angesetzten sechs Wochen hinaus angeboten hat. Dann kann auch hier bis zum 24. Juni weiter gespielt werden. Der Spielplan steht, Höhepunkte im Juni werden die Ballettpremiere „Das Bildnis des Dorian Gray“ (3. Juni) und das 9. Philharmonische Konzert mit dem Starsolisten Frank Peter Zimmermann (Schumanns Violinkonzert) sein – ein furioses Finale im Konzertsaal am Schloss, der dann ab kommender Saison saniert wird. In Kiel soll der Spielplan im Modellprojekt weiterhin im Wochenrhythmus veröffentlicht werden.

Spielplan für Rendsburg und Flensburg steht

Der Spielplan des Landestheaters ist online unter www.sh-landestheater.de/spielplan veröffentlicht. Der Vorverkauf für alle Vorstellungen ab 3. Juni startet ab sofort an den Theaterkassen in Flensburg, Rendsburg und Schleswig. Neben Repertoire-Vorstellungen und Extras stehen am Landestheater unter anderem auf die Premiere der Gala „Operettengold“ am 5. Juni in Flensburg, das 8. Sinfoniekonzert sowie eine Open Air-Familienvorstellung von „Die Bremer Stadtmusikanten“ im Garten der TraumInsel Schleswig auf dem Programm.