Schleswig

Im Wohnzimmer von Elisabeth Bönsch fehlt derzeit die liebenswerte Besucherin Dora Stach, geborene Steinbart, Tochter eines Berliner Kunstmäzens und Sammlers. Der deutsche Impressionist Max Slevogt hatte sie im Jahr 1911 in einem duftig changierenden Porträt einer jungen Dame mit Violine verewigt.

Kunststiftung Dr. Hans-Joachim und Elisabeth Bönsch als Grundlage

Diese Dora empfängt bis Ende Oktober die Besucherinnen und Besucher im Kreuzstall von Schloss Gottorf. Die Landesmuseen haben mit ihr und auf Grundlage der zwischen 1870 und 1950 reich aufgestellten Kunststiftung Dr. Hans-Joachim und Elisabeth Bönsch, seit 2016 als Dauerleihgabe in Schleswig, eine sehr attraktive Ausstellung zum „Impressionismus in Deutschland“ aufgelegt.

Deutsche Impressionisten: Lichtspielereien, Seiten- und Ausblicke

Das nun ausgewählte und aus dem eigenen Depot sinnig erweiterte Spektrum berührt tatsächlich (dem Titel gemäß) Moderne und Idyll. Denn einerseits gibt es natürlich die Lichtspielereien in den idealisierten Landschaften, Gesellschaftsszenen und zauberhaften Porträts, andererseits mündet die Schau auch in Seitenblicke auf pointillistische oder postimpressionistisch norddeutsche Aneignungen bei Emil Nolde, Wenzel Hablik oder Christian Rohlfs.

Impressionismus: Deutsche Nuancen

Auch die sich im Kaiserreich rasant entwickelnde Technik wird für deutsche Impressionisten zum Bildthema. Schönstes Beispiel, auch aus dem Privatbesitz von Elisabeth Bönsch, ist eine nächtliche Straßenszene aus dem Berlin der Zwanziger Jahre. In Vor dem Café hat Max Liebermanns Konkurrent und Intimfeind, der Sezessionist Lesser Ury, die Spiegelungen der Schaufenster im regennassen Asphalt vor parkenden Autos genial eingefangen. Ury zählt genauso zu den lohnenden Entdeckungen wie der jung im Ersten Weltkrieg gefallene Nordschleswiger Hans Fuglsang. Sein ebenfalls großstädtisches Doppelporträt Zwei Damen im Café von 1915/16 stammt aus eigenen Beständen in Gottorf. Und dass der Lübecker Gotthardt Kuehl um 1890 seinen malerisch faszinierend schillernden Blick in die Wallfahrtskirche Birnau bei Schloss Maurach am Bodensee versenkt, ist für Kuratorin Dr. Uta Kuhl schon als Sujet eigentlich nur aus Sicht eines deutschen Malers, von den Kunstakademien in Dresden und München Geprägten denkbar.

Französische Bezugspunkte und gedecktere Farben

Die Ausstellung beginnt genau deshalb rechter Hand mit einer kleinen, aber feinen Reihe von Papierarbeiten der französischen Star-Impressionisten Cézanne, Degas, Manet, Toulouse-Lautrec oder Renoir. So kann man sehen, was in Deutschland etwas verzögert aufgegriffen, aber zugleich schon ästhetisch abgewandelt wurde. Museumsdirektor Dr. Carsten Fleischhauer erkennt denn auch eine interessante Spannung zwischen Moderne und Idyll im deutschen Impressionismus.

Berliner Sommeridylle von Walter Leistikow

Wenn beispielsweise der Berliner Impressionist Walter Leistikow um 1890 eine Sommeridylle im Schankgarten eines Ausflugslokals einfange, geschehe das zwar mit den typischen Lichtflecken auf den Birkenstämmen, „aber ein französisches Bild wäre voller Menschen, mit Tänzern und vielleicht einer aufspielenden Kapelle. Bei Leistikow finden wir nur einen einzelnen Herren, der uns den Rücken zuwendet und nachdenklich in den Wald hineinschaut.“ Gesucht werde hier sehnsüchtig nach einem ungestörten Idyll. Entsprechend anders, gedeckter sind in den deutschen Arbeiten Farben und Schattierungen gewählt. Das zeige sich auch 1892 in der Sternbrücke bei Weimar von Christian Rohlfs, so Uta Kuhl.

Großartig flankierende Fotografien aus der eigenen Sammlung

Die Kuratorin Dr. des. Lisanne Heitel verweist mit berechtigtem Stolz auf die flankierenden Fotografien, die zum Thema in der eigenen Sammlung (wieder)entdeckt wurden. Im linken Querarm des Kreuzstalls sind nicht nur fotografische Vorlagen zu sehen, nach denen Hans Olde gemalt hat. Es gibt auch eindeutig impressionistisch gedachte Fotos von Heinrich Kühn, Jacob Nöbbe oder Heinrich Rasch, die Farben durch Graustufen und Unschärfen höchst kunstvoll ersetzen.

Die Daten der Ausstellung

Schloss Gottorf, Kreuzstall. Bis 31. Oktober 2021. Di bis Fr 10 bis 17 Uhr, Sa und So sowie an Feiertagen 10 bis 18 Uhr. Katalog 20 Euro, Einführung ab 1.April auf Youtube. Zugang begrenzt. Info (Tel. 04621 / 813 222) und Zeitfenster-Voranmeldung auf der Homepage.