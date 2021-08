Kiel

Irritation in der Kulturszene: Der deutsche Handball-Meister THW Kiel hat über die Landeshauptstadt angekündigt, bereits sein erstes Bundesliga-Heimspiel am 8. September „vor voller Hütte“ auszutragen. In der Wunderino Arena könnten dann bis zu 9000 Fans für Unterstützung sorgen, wenn sie sich nach dem „2-G-Prinzip“ als vollständig geimpft oder nachweislich genesen ausweisen können. Nur die Stehplätze entfallen.

Das Modellprojekt mit Maskenpflicht, das vom Land „noch geprüft und rechtzeitig kommentiert“ wird (Regierungssprecher Peter Höver), geht jedenfalls weit darüber hinaus, was angesichts der Corona-Auflagen bislang für jegliche Kulturveranstaltungen möglich ist – selbst in Modellprojekten wie an den Theatern.

Das „Philko 0“ dürfen maximal 750 Gäste hören

Wenn die Kieler Philharmoniker am 26. September ihre ersten beiden Saisonkonzerte in derselben Mehrzweckhalle geben, ist die Kapazität dort von akustisch möglichen 1500 Plätzen nach heutigem Stand und auf Grundlage der am 23. August in Kraft tretenden Landesverordnung (mit „3 G“ also auch aktuell negativ Getesteten) nach wie vor noch auf lediglich 750 Besucherinnen und Besucher beschränkt. Die Platzierung im sogenannten Duo-Schachbrettmuster wirft dabei Probleme zum Beispiel für die Verteilung der Abonnenten nach Wunsch für die gesamte Saison auf.

GMD Reiners denkt an weiteres Modellprojekt

Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners reagiert zunächst verhalten: „Mitte April war das Theater Kiel für den Kulturbereich mit seinem Modellprojekt bundesweit Vorreiter. Nun ist mit dem THW Kiel ein Sportverein an der Reihe, in seinem Bereich zum Vorreiter zu werden. Wir drücken dem THW dafür alle Daumen und werden genau verfolgen, ob das Konzept aufgeht.“ Man folge in eigenen Veranstaltungen dem jeweils gültigen Landeserlass. „Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir auch wieder ein Modellprojekt beim Land einreichen, um so schnell wie möglich wieder vor vollen Sälen spielen zu können“, so Reiners.

Wunderino Arena Kiel: Sport indoor vor 9000 Fans, Konzerte lediglich mit 750 Zuschauerinnen und Zuschauern?

Auch Claudia Lohse, Geschäftsführerin der Konzertdirektion Streiber, muss in der Wunderino Arena mit lediglich 750, in ihrem Fall unsubventionierten Tickets für die aufwendigen Gastspiele des NDR Elbphilharmonie Orchesters auskommen. „Ungleichbehandlung“ ist ihr Etikett dafür „und die Kundschaft versteht es auch nicht mehr“.

Allerdings gibt die erfahrene Konzertveranstalterin auch zu bedenken, dass sie den Zuspruch für Konzerte in der Wunderino Arena noch nicht einschätzen kann. „Ich rechne ehrlicherweise längst nicht mit 1500 möglichen Ticketverkäufen“, so Lohse, „denn viele warten noch ab, was die Situation in Corona-Zeiten betrifft.“ In SHMF-Konzerten seien im Kieler Schloss schließlich auch hier und da nur 450 statt der dort zur Zeit möglichen 650 Plätze besetzt gewesen.

SHMF-Intendant Christian Kuhnt fordert gleiche Möglichkeiten auch für Kulturveranstaltungen

SHMF-Intendant Christian Kuhnt begrüßt unterdessen „jede Form von Kapazitätserweiterung“. Allerdings „sollten die Möglichkeiten, die nun dem Sport eröffnet werden, natürlich auch der Kultur offen stehen.“ Laura Hamdorf, Sprecherin des Festivals, sieht aber keine möglichen Auswirkungen auf den noch bis zum 5. September laufenden Konzertsommer, selbst wenn sich jetzt in Schleswig-Holstein oder Hamburg noch Kapazitätsreserven auftäten.

9000 Menschen „indoor“? Markus Dentler vom Kieler Theater Die Komödianten versteht die ungleiche Besserstellung des Sports überhaupt nicht mehr und erinnert daran, dass er selbst unter freiem Himmel nur 100 statt der möglichen 200 Besucher zum „Kleinen Prinzen“ einlassen durfte. Tadeusz Galia hat in seinem kleinen Polnischen Theater in der Düppelstraße sogar für 16.000 Euro Luftfilter eingebaut: „Ich darf aber nach wie vor nicht für 45 Personen spielen, obwohl wir die sauberste Luft in Kiel zu bieten haben. Das ist mehr als bescheuert. Und in den neuen Verordnungen sind die Theater gar nicht berücksichtigt ...“.