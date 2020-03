Ein gewichtiger Schritt auf dem Weg zum neuen Eingangs- und Ausstellungsgebäude im Freilichtmuseum Molfsee: Mit einem stattlichen Kran wurde am Mittwoch ein knapp elf Tonnen schwerer Granitfindling in den Innenhof des Neubauensembles gehievt, das am 1. November planmäßig eröffnet werden soll.