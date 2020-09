Molfsee

Der Name "Jahr100Haus" bezieht sich also in erster Linie nicht auf die viel beachtete, gelungene Architektur des 12-Millionen-Euro-Projektes, sondern auf den Inhalt: Ergänzend zur ländlichen Vormoderne, die sich mit Bauten aus der Zeit zwischen 1569 und 1920 unter freiem Himmel präsentiert, „wollen wir jetzt die Volkskunde bis in die Gegenwart führen“, kündigt die stellvertretende Direktorin des Landesmuseums für Volkskunde, Astrid Paulsen, an und freut sich über die „großartige“ Perspektive.

Ein Untergeschoss mit viel Licht

Immerhin sind unterhalb der beiden cortenstahl-ummantelten Neubauten rund 920 Quadratmeter Fläche zu bespielen. Auch wenn es zahlreiche Betonstufen sind, die aus dem großzügigen Foyer in die museale Unterwelt führen, ist dort von „Kelleratmosphäre“ wenig zu spüren. Was zum einen an der großzügigen Deckenhöhe von 4,25 Metern liegt, zum anderen am Lichteinfall über den Innenhof. Auch an der insgesamt lichten Anordnung der Exponate, die in manchen Räumen schon auf Besucher zu warten scheinen, selbst wenn die offizielle Eröffnung erst für den 15. Januar 2021 anberaumt ist.

In anderen Räumen wartet noch viel Arbeit – etwa auf den die rund 390 Quadratmetern Fläche, die für Sonderausstellungen vorgesehen sind: „Der Kalte Krieg in Schleswig-Holstein“ wird hier das erste Ausstellungsthema sein, kündigte der Gottorfer Stiftungsdirektor Prof. Claus von Carnap-Bornheim an. Zahlreiche Exponate stammen aus dem Bunker unter dem Kieler Schloss – und wo sonst noch überall im Land Spuren des kalten Krieges zu finden sind, dürfte manches Erstaunen mit sich bringen.

80.000 Objekte standen für die Dauerausstellung in Molfsee bereit

Die Volkskunde, die früher auf Schleswigs Hesterberg beheimatet war, nun in Molfsee ganz neu aufzustellen, ist eine reizvolle Herausforderung – und ein langer Prozess, wie Projektleiterin Babette Tewes deutlich macht. Schließlich gab es angesichts der rund 80.000 überwiegend im heutigen Zentralmagazin auf dem Hesterberg gelagerten Objekte für die Dauerausstellung viel zu überblicken, zu strukturieren, konzipieren... Seit 2015 arbeitet ein Kuratorenteam in kreativem Austausch an dieser Aufgabe, später auch unterstützt von den szenografie-erfahrenen Stuttgarter Demirag Architekten. Eine Dauerausstellung zu konzipieren, das sei „die Königsdisziplin der Museumsmacher“, sagt von Carnap

Was hat die Menschen in den vergangenen 100 Jahren bewegt, was bewegt sie heute noch, lautete die Kernfrage. So seien sechs große Themenbereiche entwickelt worden, über die die komprimierte Geschichte des Jahrhunderts erzählt und verständlich gemacht werden soll: Rhythmus, Mobilität, Arbeit und Freizeit, Konsum, Beziehungen/Kommunikation und Sicherheit. Und da kommen Exponate von der Blumenvase bis zur Dampfwalze in Betracht (die über eine Hubbühne beachtlichen Ausmaßes unkompliziert in die Unterwelt zu verfrachten wäre).

Kinderwagen, Lastenfahrrad: Alltags-Objekte werden zum Leuchten gebracht

Es sind unterschiedlichste Alltags-Objekte, die hier auf weißen Sockeln zum Leuchten gebracht werden. Gleich zu Anfang etwa ein ganz spezieller U-Boot-Weihnachtsbaum aus dem Jahr 1939 (statt Glaskugeln mit Mini-Hängematten und Holzeimern aus Hanf und Holz), oder eine Schultüte – für deren Standfestigkeit auf dem Sockel es mit Rolf Triloff auch einen Experten vor Ort gibt. Der Einsatz neuer Technik ist eine wichtige Option, zugleich waren sich die Ausstellungsmacher einig, die Original-Objekte nicht durch Medienstationen zu übertönen: Gerade eilt Objekteinrichter Jürgen Zahnpfennig mit Blaulicht und Petroleumlampe durch den Raum.

Hier ein Kinderwagen aus guter alter Zeit, da ein Lastenfahrrad – nicht zu viele Worte an Wänden, auf Sockeln: Geradezu erstaunlich, wie klar, leicht und luftig sich die ersten Räume präsentieren. Das Motto „Kill your darlings“ habe gefruchtet – weniger sei bei der Auswahl mehr gewesen, erklärt Babette Tewes. Man ahnt, dass es nicht leicht war, sich letztlich für 350 Objekte in der Dauerausstellung zu entscheiden. Exponate, über die sich Assoziationen wecken und Geschichten erzählen lassen. Kurze Texte helfen dabei, und leichte Sprache – Alltagssprache, per Du. Barrierefreiheit spielt in diesem Kontext eine große Bedeutung: Kontrastreiche Darstellung, wie sie schon in der Farbgestaltung der Räume deutlich wird, große Schrift, klare Worte. Zunächst wird auf „intuitives Verstehen“ gesetzt, und da spielen auch Bezüge und Sichtachsen ihre Rolle, weiß Architekt Korkut Demirag.

Eine Installation aus Heugreifern

Eine wichtige Rolle spielte immer auch der Kostenrahmen für die Ausstellungskonzeption: 1,2 Millionen standen zur Verfügung. Da ist auch Kunst am Bau inbegriffen: Über dem dunklen Eiche-Eingangstresen, unter dem imposanten, hellen Nadelholz-Dachstuhl, hängt eine Installation mit Heugreifern aus der Wilstermarsch – die haben die vielseitigen ppp-Architekten um Klaus H. Petersen aus Lübeck gleich mit beigesteuert. Und nicht nur Claus von Carnap-Bornheim staunt, was hier im engen Kostenrahmen von zwölf Millionen Euro alles umgesetzt wurde.

