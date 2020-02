So ist Molières „Der Menschenfeind“

Kiel

Denn daran lässt die Ästhetik der kurzweiligen und bemerkenswert schrägen Inszenierung von Fabian Alder keine Zweifel. Es ist 1969. Mondlandung. Tag des „großen Schrittes für die Menschheit“. Die Bühne und die popart-mäßig ausstaffierten Kostüme von Lucia Becker werden trotz ihrer Leichtigkeit auch zum Sinnbild für die Sehnsucht nach einer Weltflucht des (selbst-) gerechten Alceste.

Da brodelte was ...

Aus der von Molière bei der Uraufführung 1666 angeprangerten höfischen Gesellschaft, den Salon-Adligen ist bei Alder sinnfällig eine End-Sechziger Spaßtruppe geworden. Irgendwo zwischen „Summer of Love“, aber auch Watergate, Vietnam und eben dem Aufbruch zum Mond. Keines dieser Themen wird explizit angesprochen. Wie auch? Die Inszenierung bleibt dem Inhalt und der von allen Akteuren bravourös umgesetzte Verssprache des Originals treu. Das Setting ist deswegen so interessant, weil es im neueren historischen Kontext Verrat, Misstrauen, Optimismus und Fortschrittsglauben so unmittelbar verdichtet. Man braucht sich nur die Filme und Romane dieser Zeit anzusehen. Da brodelte was.

Verlogerener Small Talk und wortreiche Selbstinszenierung

Brodeln tut es auch in irgendeinem großstädtischen Nobelschuppen, mit gut ausgesuchter Bar, und gutem Blick auf die Sterne, später den Mond. Schallplatten verdienen noch ihren Namen und hin und wieder werden Original-Kommentare der Mond-Mission eingespielt. Mittendrin im existentialistischen Schwarz gewandet: Alceste ( ganz wunderbar zwischen ethischer Eitelkeit und verborgenerer Sensibilität: Reiner Schleberger). Auch in dieser Salonwelt gehört der verlogene Small-Talk, die wortreiche Selbstinszenierung zum guten Ton. Bestens vor Augen geführt vor allem von den Männern, die in ihrer Pfauenhaftigkeit direkt einem „Austin-Powers“- Film entstiegen sein könnten: Clitandre ( Lukas Heinrich), Acaste ( Timon Schleheck) oder Klaus Gramüller als selbstverliebter Möchtegern-Poet Oronte. Einzig Alcestes treuer Freund Philinte (grandios: René Rollin), der seine moralischen Qualen mit Alkohol betäubt, bildet hier die Ausnahme. Auch die Damen, die diesem männlich dominierten „Kosmos“ angehören, Éliante ( Beatrice Boca) oder Arsinoé ( Kimberly Krall), machen als Nebenfiguren viel Spaß. Weil sie Fabian Alder als die spleenigen, aber eben auch selbstbewusste Frauen inszeniert, die sie am Ende der Sechziger zu werden beginnen.

Ein Leben weit weg von den Menschen

Und dann ist da natürlich Célimène (kokett, clever, gemein, aber glückssuchend: Meike Schmidt) in die Alceste unsterblich verliebt ist. In Briefen spottet sie allerdings über ihre vielen Verehrer und verletzt Alceste damit zutiefst. Dennoch will er ihr verzeihen wenn sie mit ihm, entfernt von den Menschen, zu leben gedenkt. Notfalls auf dem Mond. Letzte Frage: warum keine Premiere im vergangenen Jahr? 50 Jahre Mondlandung...

