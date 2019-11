Kiel

Eine Schneiderpuppe trägt graues Jackett nebst grauem Hut; im pinkfarbenen Kleidchen wartet die Puppe Bibi-Girl auf ihren plärrenden Einsatz, genauso wie die qietschgrüne Schildkröte Kassiopeia, die als Marionette neben einem offenen Instrumentenkasten platziert ist. Die markanten Requisiten aus Michaels Endes Kinderbuch „Momo“ stehen bereit in der Volière des Werftparktheaters, wo Karolin Wunderlich die Geschichte um das Mädchen und die grauen Zeitdiebe in Szene gesetzt hat.

Sie ist Momo, der Straßenkehrer Beppo und Erzähler Gigi

Solistin Patricia Windhab schlüpft im Handumdrehen in die verschiedenen Figuren des modernen Märchens. Mit wuscheliger Lockenperücke ist sie Momo, das Mädchen, das die Gabe besitzt, besonders gut zuhören und so den Menschen ihre wahren Gedanken entlocken zu können. Ein angeklebter Schnurrbart und eine raue, tiefer gelegte Stimme verwandelt sie in den bedächtig agierenden Straßenkehrer Beppo. Mit schwarzer Schiebermütze und bunter Weste ist sie der temperamentvolle Geschichtenerzähler Gigi.

Wie sich am besten Zeit sparen lässt

Spannend wird es, wenn sie berichtet, wie mit den Grauen Herren von der Zeitsparkasse eine unerklärliche Kälte in die Stadt einzieht. Dann greift sie sich Hut und Jackett und steckt sich eine fette Zigarre zwischen die Lippen, die sie mit tiefen, angestrengten Zügen zu Glühen bringt. Geschäftig zückt sie den Taschenrechner und rechnet Momo, Gigi und den anderen Ahnungslosen mit schnarrender Stimme vor, dass sich Zeit am besten sparen lässt, wenn man alles weglässt, was Freude macht.

Meister Hora im Schattenspiel

Kurze Schattenspiel-Szenen lockern das knapp einstündige Spiel und setzen reizvolle Akzente. So wird all das, was Momo im Nirgendhaus des so freundlichen wie geheimnisvollen Meister Hora erlebt, in poetisch-altmodischen, ruckelig bewegten Schwarzweißbildern auf eine Leinwand projiziert. Als Projektion erscheinen auch die prächtigen Stundenblumen, mit denen Momo am Ende die Zeitdiebe vertreibt. Gedacht ist das Stück für Kinder ab acht Jahren - mit ihrem wandlungsfähigen Spiel schlug Patricia Windhab bei der Premiere aber nicht nur das junge Zielpublikum in ihren Bann.

Nächste Aufführung Dienstag, 12. November, 10.30 Uhr