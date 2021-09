Monodrama „Der Strand“ in Kiel: Erinnerungen an einen schmerzlichen Verlust

Kiel

Tadeusz Galia hat gegenüber den Kollegen großer Theaterhäuser einen Vorteil: Der Chef des Polnischen Theaters muss sich nicht an Spielplanvorgaben halten. „Ich kann machen, was mir gefällt“, sagt er. Bei der Auswahl seiner Stücke geht er danach, ob sie ihn beim Lesen emotional berühren. „Wenn ich dabei lache, weine oder mich aufrege, weiß ich, dass das Stück etwas in mir auslöst. Und dann will ich es spielen.“ Manchmal muss er um die Aufführungsrechte kämpfen – wie im Falle des Monodramas „Der Strand“ (2001) von Luca de Bei. Seiner „polnischen Hartnäckigkeit“ sei Dank, wird es am Donnerstag, 23. September, als deutsche Erstaufführung in der Düppelstraße Premiere feiern.

Der Strand als zentraler Erinnerungsort

Das Stück erzählt von einer jungen Frau, deren Vater die Familie verlassen hat, als sie noch ein kleines Mädchen war. Mittlerweile selbst Mutter, hat Irene das Trauma des Verlustes nie ganz überwunden, obwohl sie den Vater später regelmäßig treffen konnte. Der Strand ist dabei für sie ein zentraler Erinnerungsort – und Auslöser für Gedanken über die Probleme der Eltern und die eigene schwierige Beziehung.

Tadeusz Galia hat die Regie übernommen

„Als ich von dem Vater gelesen habe, der die Tochter im Stich gelassen hat, kullerten bei mir die Tränen“, sagt Galia, „denn genau das ist das Schicksal von mir und meiner Tochter.“ Nach seiner Scheidung und Übersiedlung nach Deutschland hatte er sein Kind jahrelang nicht sehen können. „Ich denke, eine ähnliche Geschichte teilen viele Menschen. Und immer vermissen die Kinder ihre Eltern, das ist einfach eine Tragödie.“ Gemeinsam mit Jutta Ziemke („Jutta kühlt mich herunter, wenn ich zu emotional werde“) hat er die Regie übernommen.

Diana Scheipers im Wechsel mit Antje Schlaich

Die Rolle der jungen Frau übernimmt zuerst Diana Scheipers, ab 16. Dezember spielt sie abwechselnd mit Antje Schlaich. Lapidare Termingründe waren der Anlass für die Doppelbesetzung, doch Galia sieht darin durchaus einen gewissen Reiz: „Wir hatten so einen Fall bereits 2018 bei „Granaten“.

Beide Frauen interpretierten die Rolle auf ihre Weise, so dass zwei ganz unterschiedliche Versionen dabei herauskamen. Für das Publikum war das interessant, nicht wenige sind damals zweimal gekommen.“

„Der Strand“ spielt auf einer Veranda

Um nicht die Illusion von Meer und Sand vorgaukeln zu müssen, lässt der Regisseur und Bühnenbildner das Stück auf einer Veranda spielen. Hier führt die Sandkiste ihrer Tochter die Protagonistin in Gedanken an den Strand ihrer Kindheit zurück. „Hinzu kommt eine Kiste mit alten Fotos, die sie dazu bringen, nicht nur über den Vater, sondern auch über ihr eigenes Leben nachzudenken.“

Gespielt wird übrigens nach der 3-G-Regel bei „voller Bestuhlung“. Ein Luftfilter sorgt während einer kurzen Pause für Frischluft.

Düppelstraße 61 a. Premiere Donnerstag, 23. Seootember,, 20 Uhr (Restkarten). Weitere Aufführungen: Freitag und Sonnabend, 20 Uhr. www.polnisches-theater-kiel.de