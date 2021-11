Kiel

Die polnischsprachigen Produktionen sind schon jetzt ausverkauft, aber auch „Kassandra“ als Stand-up-Version aus Griechenland oder „Dreck“, das der junge Syrer Rafaat Saboul am Theater Krefeld spielt. „Es läuft nicht schlecht“, sagt Jolanta Sutowicz wenige Tage, bevor ihr Monodrama Festival Thespis am 13. November in Kiel startet.

Und trotzdem pendelt sie dieser Tage zwischen froher Erwartung und Ergebenheit in den Lauf der Dinge. Gerade hat sie einen Anruf aus München bekommen. Die Schauspielerin Isabel Kott hat wegen einer Corona-Erkrankung absagen müssen. Auch ihre Vorstellung, eine Adaption von Wolfgang Herrndorfs „Bilder einer großen Liebe“, war bereits ausverkauft. An Kotts Stelle spielt nun Pip Utton am 16. November „At Home with Will Shakespeare”. Die Karten für Isabel Kott gelten auch dafür – sofern sie nicht zurückgegeben werden.

Pip Utton ist seit den ersten Tagen bei Thespis dabei

Pip Utton begleitet Thespis seit den ersten Tagen. Der Engländer hat Churchill, Hitler und den Maler Francis Bacon in Kiel auf die Bühne gebracht. Das Shakespeare-Solo war bei Thespis noch nicht zu sehen. „Das ist das Gute“, sagt Jolanta Sutowicz und ist froh über ihre Mitstreiter. Ohnehin hat sie in der Pandemie eine etwas andere Idee für das Festival entwickelt. Mit jenen, die für sie und für die Geschichte des Festivals prägend geworden sind.

David Calvitto gehört dazu, 2009 in Edinburgh entdeckt, wo der Amerikaner für das Stück „The Event“ beim Fringe Festival mit dem Preis der Tageszeitung „The Scotsman“ ausgezeichnet wurde. 2010 setzte er bei Thespis zur Eröffnung gleich das erste Glanzlicht. Eine witzig-philosophische Theaterreflexion von Autor John Clancy, in der die Bühne zum Gleichnis für das Leben wird. Am 18. November zeigt Calvitto das fulminante Solo noch einmal.

Filmgespräch mit Agnieszka Holland in der Pumpe

Agnieszka Holland, hier bei der Berlinale kommt zum Filmgespräch in die Pumpe. Quelle: PRO-FUN MEDIA/Uncut

Aber bis zum Abschluss mit Markus Dentlers Beckett-Solo „Das letzte Band“ am 20. November lohnt in Schauspiel-Studio, Pumpe und Kulturforum noch einiges. Martin Englers Auseinandersetzung mit dem Schriftsteller und Jazz-Fan Raymond Federman zum Beispiel (15. November). Da ist ausnahmsweise sogar ein Musiker dabei. Die Vater-Geschichte von Aleksandras Rubinovas aus Litauen (14. November), die mit englischen Untertiteln läuft. Oder die Hommage an den Lyriker Helmut Heißenbüttel von Björn Högsdal (17. November). Und auch für den Auftritt von Agnieszka Holland am 13. November im Kino in der Pumpe gibt es noch Karten. Die Filmemacherin wird ihren aktuellen Film „Charlatan“ vorstellen – und nebenbei mit Jolanta Sutowicz über deren ersten Filmauftritt in Hollands Kurzfilmdebüt „Probeaufnahmen“ (1977) plaudern.

„Es ist ein sehr persönliches Programm geworden“, sagt Jolanta Sutowicz. Aber auch eines, an dem sich ablesen lässt, wie sich das Netzwerk, das um Thespis herum entstanden ist, entwickelt und verfestigt hat.

Programm: www.thespis.de, Kartentelefon 0431/901901