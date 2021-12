Rendsburg

Ein Schneesturm aus viel zu großen Papierschnipseln tobt vor dem Bühnenfenster und die Leiche, die im ersten Bild auf dem Diwan im Salon liegen soll, ist noch auf Zehenspitzen unterwegs zu ihrem Einsatzort. Es ist halt alles nicht perfekt in der Aufführung von „Mord auf Schloss Haversham“. Und genau darin liegt der Charme des in der Tradition von Michael Frayns Komödie „Der nackte Wahnsinn“ wunderbar gebauten Spiels im Spiel aus der Feder von Henry Lewis, Jonathan Sayer und Henry Shields. Am Wochenende feierte es in Rendsburg Premiere.

Spürbarer Spaß an der Überzeichnung im Landestheater

Das lachfreudige Publikum fand hörbar Gefallen an der Inszenierung von Andrea Thiesen, die den milden Wahnsinn um eine ambitionierte Laientruppe, deren Premiere eines typisch englischen Kriminalstückes völlig aus dem Ruder läuft, kongenial umgesetzt hat. Mit spürbarem Spaß an der Überzeichnung trieb das Ensemble den Irrwitz auf die Spitze und sorgte zwischen papiernem Schneegestöber, einstürzenden Bühnenbauten und widerspenstigen Türen für beste Theaterunterhaltung.

Ein Halsband ohne Hund

Am Anfang sind noch nicht alle Requisiten am Platz und während die Inspizientin sich mit dem Sims eines Kamins abmüht, dessen Oberteil einfach nicht passen will (Bühne: Julia Scheer), lässt sie via Mikroport nach einem ausgebüxten Hund fahnden, der später eine wichtige Rolle übernehmen soll. Der Köter bleibt natürlich verschwunden und das Halsband, das ein des Mordes verdächtigter Gärtner an einer Leine hinter sich herzieht, entsprechend tierfrei. Da gilt es, zu improvisieren und Gregor Imkamp alias Gärtner Arthur schnauzt so wunderbar zackige „Sitz-Platz!“-Befehle in die Richtung des leeren Hundehalsbandes, dass vor dem geistigen Auge des Zuschauers das Bild einer reißenden Bestie entsteht.

Ein Mordfall mit vielen komödiantischen Glanzlichtern

Komödiantische Glanzlichter setzen auch seine Mitspieler. Simon Keel als vermeintliches Mordopfer läuft immer wieder versehentlich mit treudoofem Blick durchs Bild, Felix Ströbel kämpft als Polizeiinspektor einen aussichtslosen Kampf mit seiner Lesebrille und Beatrice Boca kloppt sich nach sehenswertem Ohnmachtsanfall mit der fabelhaften Kimberly Krall um die Rolle einer intriganten Schlüsselfigur.

Aalglatt und beflissen macht Christian Hellrigl nicht nur im Schottenrock eine gute Figur. Im Bemühen, abstürzende Requisiten in Position zu halten, präsentiert er im Zusammenspiel mit Gregor Imkamp eindrucksvolle artistische Leistungen. Und nicht zuletzt bleibt Reiner Schleberger als Butler auch dann noch würdevoll, wenn er Szenenanweisungen mitspricht und seinen Texteinsatz versemmelt. Großer Applaus – sehr verdient.

Weitere Aufführungen: 7.12.,Flensburg (19.30 Uhr) 12.12. Rendsburg (16 Uhr), 26.12. Schleswig (19 Uhr). www.sh-landestheater.de