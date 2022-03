Kiel

„Ich habe dieses Konzert immer wieder gespielt, zuletzt in einem Neujahrskonzert in Tokio, meist mit modernen Orchestern – all das, weil ich das Stück so schön finde. Ich liebe ja Vivaldi und Johann Gottlieb Graun hat Anteile davon in seiner Musik“, schwärmt der Geiger Daniel Sepec über den wenig bekannten vorklassischen Lehrer etwa eines Wilhelm Friedemann Bach.

Grauns „A-Dur-Violinkonzert“ hat der Geiger und Violinprofessor an der Lübecker Musikhochschule schon vor bald zwei Jahrzehnten mit Martin Haselböck in Wien auf CD eingespielt. Jetzt präsentiert er es als launige Rarität im Mozart-Konzert der Musikfreunde Kiel. „Tolle Klangeffekte gibt es darin, engelhaft manchmal, etwa wenn die Geige ganz hoch anfängt und nur die Violinen begleiten.“

Die Philharmoniker wird Daniel Sepec dabei als Solist vom ersten Pult aus leiten. So wie man ihn kennt. Denn Sepec ist langjähriger Konzertmeister von Deutschlands wohl feinster Kammerorchester-Adresse, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen.

Auf dem Programm steht außerdem Joseph Haydns beliebtes D-Dur-Klavierkonzert mit der Opus Klassik-Preisträgerin Annika Treutler. „Haydn liebe ich enorm“ sagt Sepec und verweist auf das angelaufene Projekt seiner Kammerphilharmonie, unter Paavo Järvi alle zwölf späten Sinfonien einzuspielen.

Mozart-Konzert: Graun, Haydn, Mozart und Solistin Annika Treutler

Als Dirigent hört er sich die Werke ungern vorher an, möchte nicht vorgeprägt in die Partituren eintauchen. Bei Mozarts früher „A-Dur-Sinfonie KV 201“ kommt er dabei aus dem Staunen über die Reife des Salzburgers nicht heraus. Maximal einfallsreich und zugleich komplex durchdacht sei das.

Bei den Philharmonikern freut er sich nach der Probe im Festsaal des Kieler Schlosses über spürbare stilistische Erfahrung. Da könne er tatsächlich „die lebendige Ecke, den Spirit“ der Musik erkunden, die rhetorisch aufgeladene Spielenergie so weit treiben, „dass man ganz im Sinne des Concertare kämpft und fechtet“. Spaßhaft provokant habe er in der Probe gesagt, dass er sauberes Zusammenspiel überbewertet fände: „Und mit dieser Freiheit im gemeinsamen Denken ist dann prompt auch gleich alles gut ...“

Kammerphilharmonie Bremen kommt nach Corona wieder auf Touren

Die Kammerphilharmonie Bremen, die auch wieder beim SHMF auftritt und mit ihren Abo-Reihen in Bremen und Hamburg zunehmend auf Touren kommt, habe die Corona-Jahre einigermaßen leidlich überstanden, so Sepec. Und das, obwohl sie ja mit den vom ausgebremsten Musikleben besonders betroffenen freiberuflichen Musikern besetzt sei.

„Kleine Aktionen auf Balkonen, Streaming-Projekte und zu viele Diskussionen via Zoom-Video tun aber keinem Orchester gut. Man muss gemeinsam in einem Raum proben und auftreten, sich unmittelbar auseinandersetzen und gegenseitig inspirieren“, so Sepec.

Mozart-Konzert in der Nikolaikirche Kiel am 25. März um 19 Uhr. 3G-Karten (mit Maskenpflicht): www.musikfreunde-kiel.de und Tel. 0431 7 901 901.