Kiel

Er weiß nicht, wo er ist, was er tut, der pubertierende Bengel Cherubino aus Figaros Hochzeit. Die georgische Mezzosopranistin Tatia Jibladze, die in seinen von Mozart so herrlich charakteristisch geschaffenen Klangkörper geschlüpft ist, weiß es dagegen genau.

Mozart-Konzert mit Konzertarien-Rarität

Die Hosenrolle passt wunderbar zu ihrer markant erdig timbrierten und doch so geschmeidigen Stimme. Auch das Umschalten ins Tragische, in die köstliche kleine Abschiedsszenenrarität der Konzertarie KV 255 gelingt ihr, gerüstet mit satter Tiefe, ganz hervorragend.

Unterhaltsames Konzert mit Beethoven-Kontertänzen

Das Modellprojekt-Mozart-Konzert der Musikfreunde liefert das allerletzte Servus der Kieler Philharmoniker an ihren Schloss-Konzertsaal vor seiner mehrjährigen Renovierung. Der frisch aufgelegten Figaro-Ouvertüre mangelt es darin nur noch an letzter Eleganz und Farbe, den Contredances von Beethoven nur hier und da an letzter Selbstverständlichkeit im Zusammenspiel. Ansonsten erleben die bis zu fünfhundert, auf zwei Veranstaltungen aufgeteilten Zuhörer ein wirklich unterhaltsames Stündchen.

Pointensicher serviert: Beethovens Achte Symphonie

Beethovens Achte Symphonie ist ein besonders raffiniertes und gefürchtet hakeliges Stück Musik über Musik. Der reife Meister kommentiert darin noch einmal die Kniffe und Finten der zuendegehenden Wiener Klassik, durchaus mit hübscher Ironie. Kapellmeister Sergi Roca und die historisch informierten, wenn auch hier nicht historisierend umgerüsteten Kieler Philharmoniker surfen mit beachtlicher Pointensicherheit durch die gekonnt aufgefächerte und animierte Partitur. Sie ernten dafür berechtigt großen Beifall.