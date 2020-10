Kiel

Nicht nur wer Beethovens Violinkonzert gut kennt, horcht sofort auf: Die Pauke, die das berühmte Werk schon so pointiert anklopfend eröffnet hat, mischt sich vorwitzig ausgerechnet in die Kadenzphase ein, in der ein Solist sonst einsam im plötzlich schweigenden Orchestermeer steht, um sein virtuoses Können besonders plakativ und pur vorführen zu können.

Beethovens Violinkonzert : Attacke und Energieentladung

Die verblüffende Kadenz (von Geiger Christian Tetzlaff) verwendet Beethovens eigene Ideen aus seiner späteren Klavierbearbeitung des Konzerts. Und Günst präsentiert sie mit überzeugender Attacke, so stürmisch, wie er später im Finalsatz das Kollektiv an den Rand des Spielbaren treiben wird oder im Kopfsatz nahezu jede Violinkapriole mit drängender Energie auflädt. Wie sagte der österreichische Schriftsteller Karl-Heinrich Waggerl so schön: Das Genie entdeckt die Frage, das Talent beantwortet sie ...

Anzeige

Benjamin Günst mit berührenden Zwischentönen

Benjamin Günst, der bei Professor Heime Müller an der Lübecker Musikhochschule studiert und zugleich aufs Abitur im Musikzweig des Kieler Ernst-Barlach-Gymnasiums zusteuert, entlockt seinem altehrwürdigen, von der Deutschen Stiftung Musikleben zur Verfügung gestellten Guarnerius-Instrument aber auch leuchtend intonierte Spitzen- und innig modellierte, berührende Zwischentöne. Und das ist in dieser Altersphase wahrlich keine Selbstverständlichkeit.

Reich konturierte Philharmoniker unter GMD Reiners

Bachs Largo aus der C-Dur-Partita als Zugabe und große Begeisterung nicht nur im verstreut gesetzten Publikum, sondern auch im Orchester, das ihn unter der Leitung von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners konturiert, zügig, farbenreich, hellhörig und in mehrfachem Sinne weiträumig begleitet.

Prächtiger Mozart in Es-Dur

Sehr gut passt Mozarts Es-Dur-Sinfonie KV 543 dazu, die erste der großen Trias aus dem Jahr 1788 – gerade, wenn man in der langsamen Einleitung die Bedeutung der Pauke herausstellt, wie das GMD Reiners in der Tradition der „Originalklang“-Interpreten à la Harnoncourt, Jacobs oder Norrington tut. Mit den bestens disponierten Philharmonikern (und Torsten Steinhardt mit den Schlägeln) kultiviert er einen prächtig erhabenen Ton, in dessen Mantel sich wunderbar lebendig imaginäre Bühnenfiguren tummeln, überall markant oder liebevoll lyrisch artikuliert. Und kleine Gleichlaufschwankungen im besonders heiklen Andante hört man in nahezu jeder Aufführung.

Spielwitz auf dem Punkt

Dafür ist der nobel konturierte Holzbläsersatz im Trio des Menuetts und die freche Rasanz des Finales mit virtuosem Spielwitz auf den Punkt gebracht. Man merkt, dass die Musikerschar mit Mozart (im Opernhaus läuft sein genialisches Frühwerk "Die Gärtnerin aus Liebe" am 9. und 10. Oktober gleich dreimal ...) unter Reiners auf Du und Du stehen.

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.