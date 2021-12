Mit einer Musicalgala tourt das Landestheater durch die Erfolgsgeschichte des Musicals, die vor etwa 100 Jahren am berühmten New Yorker Broadway begann. Einflüsse der Oper, Operette, Revue und des Varietés lassen sich genauso finden wie Jazz, Swing, Tanz- oder Popmusik. Die musikalische Leitung hat Borys Sitarski. Es moderiert Eva Schneidereit. Die nächsten Termine sind an Silvester und Neujahr am Theater Flensburg geplant. Rendsburg folgt am 2. Februar sowie am 10. und 30. April. www.sh-landestheater.de