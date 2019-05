Kiel

Der erste Eindruck

Stimmungsvoll beleuchtete Bühne, Lichterketten an den Mikroständern - schon vor der ersten Note schaffen Mrs. Greenbird eine heimelige Atmosphäre. Herzlich begrüßen Sarah Nücken (Gesang, Percussion, E-Piano) und Steffen Brückner (Gesang, Gitarre), diesmal beide behütet, ihr Publikum, duzen es gleich, bedanken sich fürs geduldige Warten nach dem wegen beider Erkrankung (sie hatte bis Sonntag Sprechverbot, wie sie gegen Konzertende erzählt) ausgefallen Konzert bis jetzt zum Nachholtermin. Als Dankeschön lägen auf den Stühlen im Saal Knicklicht-Armbänder, die später zum Einsatz kommen sollten.

Das Programm ...

... reicht vom ersten eigenen Song - damals laut Brückner wie die Band noch namenlos - und später „It Will Never Rain Roses“ getauft und frühe wie „Shooting Stars & Fairy Tales“ über „Postcards“ und „Slow Me Down“ (mit starker Steel Guitar) bis zu den neuen Liedern wie dem melancholischen „Dark Waters“ und einem der stärksten Momente des Konzerts bei „Midnight Rose“ mit einem famosen, geloopten Gitarren-Intro und zwei packenden Soli von Brückner. Aus einem Film ( Brückner verrät nicht, aus welchem) borgen sie sich den Rolling-Stones-Song „Dead Flowers“, im Soundtrack des bewussten Kultfilm „ The Big Lebowski“ interpretiert von Townes van Zandt.

Das Publikum ...

... ist ebenso begeisterungsfähig wie - nach launig-charmanten Aufforderungen seitens Brückners - mitsingfreudig, wobei die allerdings zahlenmäßig überlegenen weiblichen Gäste deutlich beherzter die Stimmen erheben.

Was in Erinnerung bleibt

Am stärksten das als letzte Zugabe das zum zweiten Mal, nun unverstärkt unten im Parkett gesungene „Midnight Rose“, ganz nah am Publikum, wobei Sarah Nückens Gesang so natürlich deutlich schöner klang als durchs Mikrofon. Der Song nistete danach noch eine ganze Zeit im Gehörgang.

Fazit

Herzerwärmend.