Kiel

Künstlerinnen spielen 2022 eine gewichtige Rolle in den Museen Schleswig-Holsteins. Allen voran in der Kunsthalle zu Kiel, die Anita Albus ins Zentrum der neuen Ausstellung „Wildes — Wüstes, Wunderschönes – Natur im Fokus der Sammlung“ stellt.

Anita Albus: Sperbereule. Quelle: khk

Das ganze Jahr über sind ab 19. Februar die mit höchster Präzision gemalten, vornehmlich seltenen oder ausgestorbenen Tier- und Pflanzenarten zu sehen. Die Illustratorin und Autorin Anita Albus feiert im Oktober 2022 ihren 80. Geburtstag.

Von Annette Kelm (46) stellt die Kunsthalle dann ab 2. April erstmals die vollständige Serie „Die Bücher“ vor. In 100 Arbeiten umfassenden fotografischen Inszenierung widmet sich die vielfach ausgezeichnete, in Berlin lebende Künstlerin jenen Büchern verfemter Autorinnen und Autoren, die zwischen 1933 und 1945 den Diffamierungskampagnen, Verfolgungen und Verboten des nationalsozialistischen Regimes zum Opfer fielen.

Modefotografinnen in der Kunsthalle St. Annen Lübeck

Um starke Künstlerinnen geht es auch in den Lübecker Museen. Die Ausstellung „Female View“ in der Kunsthalle St. Annen legt ab 19. März den Fokus auf Modefotografinnen von der Moderne bis zum digitalen Zeitalter. Dabei gehören queere und feministische Fotografinnen ebenso zur Ausstellung wie die heutige Selbstinszenierung junger Frauen in den sozialen Medien. Auch das Günter Grass-Haus hat mit einer Ausstellung zu der finnischen Malerin und Schriftstellerin Tove Jansson eine Power-Frau im Programm.

Anna Ancher: „Mondklarer Abend am Leuchtfeuer von Skagen“, 1904. Quelle: c MKdW

Das Museum Kunst der Westküste (MKdW) auf der Insel Föhr zeigt vom 6. März bis 19. Juni Werke von Anna Ancher (1859-1935). In der Schau „Sonne. Licht. Skagen“ sind 80 Gemälde und Ölstudien der beliebten dänischen Künstlerin zu sehen, deren Schaffen sich durch den innovativen Umgang mit Licht und Farbe auszeichnet. Als Mitglied der Skagener Künstlerkolonie war sie an der Herausbildung realistischer und impressionistischer Strömungen in der skandinavischen Malerei um 1900 beteiligt.

Käte Lassen (1880-1956, Flensburg): „Paris““ Quelle: MBFL

Auf dem Museumsberg Flensburg ist vom 6. März bis 12. Juni eine Retrospektive der Flensburger Künstlerin Dorothee Bachem (geb. 1945 in Konstanz) anberaumt. Nach einer Ausstellung der Pinneberger „Fotosofin“ Gagel mit Gesellschaftskritik, Feminismus und einer kräftigen Prise schrägen Humors folgt im November eine Schau zu schleswig-holsteinischen Künstlerinnen und Künstlern, die sich zwischen 1864 und 1914 durch Aufenthalte in Paris inspirieren ließen. Eine weitere Ausstellung unter dem Titel „Schwarz-Weiß“ soll über den Sommer auf dem Museumsberg nicht nur Grafiken, sondern auch Gemälde, Textiles, Porzellan, sogar ganze Rauminstallationen umfassen.

Frauen auch im Künstlermuseum Heikendorf: Die norddeutsche Malerin Frauke Gloyer und die dänische Keramikerin Kirsten Holm präsentieren Kunstwerke, bei denen unter dem Motto „Begegnung – Dialog“ viele Gemeinsamkeiten zu entdecken sind. Im Sommer steht dann der Kieler Bauhauskünstler Karl-Peter Röhl (1890-1975) im Fokus, bevor die „Künstlerkolonie Ekensund zu Besuch in Heikendorf“ ist.

Nach dem „Farbrausch“ die „Röhrenkatze“ auf Gottorf

Die Ausstellung „Moby Dick und Röhrenkatze“ war bereits 2021 fertig aufgebaut, konnte jedoch wegen des Corona-Lockdowns für Besucher nicht einen Tag öffnen. Nun wird sie ab 31. März als Sommerausstellung auf der Gottorfer Schlossinsel gezeigt – wo vorerst bis zum 31. Januar noch der erfolgreiche „Farbrausch“ von Christopher Lehmpfuhl zu erleben ist. Seit einem halben Jahrhundert erwirbt der Kulturring in der Studien- und Fördergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft Gemälde, Grafiken und Skulpturen. Inzwischen sind fast 500 Werke von 115 namhaften Künstlerinnen und Künstlern mit Nord-Bezug zusammengekommen, von denen rund 140 in der Reithalle gezeigt werden sollen.

Blick in die 2021 nie eröffnete Ausstellung "Moby Dick und Röhrenkatze" in der Reithalle des Schlosses Gottorf Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Zum 50-jährigen Bestehen hatte Unternehmer und Kunstmäzen Arend Oetker dem Kulturring 2021 die achtteilige Arbeit „Untitled, 1999“ mit Perspektiven auf New Yorker Fassaden der in Bad Oldesloe geborenen, weltweit renommierten Künstlerin Isa Genzken (73) geschenkt, die nun in die Sommerausstellung integriert wird.

Mit einer überarbeiteten Ausstellung rund um die Anfänge der modernen Kunst in Deutschland setzen die Landesmuseen die Schau „Moderne und Idyll“ ab 5. Mai im Gottorfer Kreuzstall fort. Die Ausstellung zeigt Papierarbeiten etwa von Paul Cézanne, Edgar Degas, Eduoard Manet, Auguste Renoir und Henri de Toulouse-Lautrec, aber auch Hans Olde, Max Liebermann, Emil Nolde und Wenzel Hablik.

Im Eisenkunstgussmuseum Büdelsdorf steuert im Sommer die Keramikkünstlerin Danijela Pivašević-Tenner (geb. 1980) eine künstlerische Intervention bei. In der Herbert-Gerisch-Stiftung Neumünster analysiert die langjährige Leiterin des Künstlerhauses Neumünster vom 3. April bis 3. Juli zudem unter dem Motto „disposable life“ mit Deformation und Überguss von Alltagsgegenständen die heutige Gesellschaft und das Thema Materialverschwendung. „Wenn Pfauen Flügel öffnen“: Vom 13. März bis 24. Juli zeigt die international beachtete, in Berlin und der Schweiz lebende japanische Künstlerin Leiko Ikemura Zeichnungen, Grafiken, Malereien und Bronzen aus 40 Jahren – und mit der großen Bronze „Usagi Greeting“ eine dritte Skulptur, die dauerhaft im Park verbleiben soll.

Jeppe Hein: „Today I feel like“, 2018, Courtesy König Galerie, Berlin / London, 303 Gallery, New York, and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen Quelle: Jan Strempel / Studio Jeppe Hein

Ab August lädt der dänische Bildhauer Jeppe Hein unter dem Motto „The best things in life aren’t things“ zum kreativen Dialog ein.

Die Museen im Kulturzentrum Rendsburg leiten das neue Jahr schon ein mit Einblicken in das druckgrafische Mammutwerk der in der Ukraine geborenen und heute in Münster lebenden Anastasiya Nesterova: „Die große Freiheit“ ist die von weitem Horizont geprägte Ausstellung bis zum 20. Februar betitelt.