Alkersum

Für das Großformat Kochende See von Jochen Hein werden noch Fördererinnen und Förderer gesucht. 2020 ist das Gemälde entstanden, das Museum Kunst der Westküste (MKdW) hat es quasi direkt aus dem Hamburger Atelier des Künstlers erhalten, zunächst als Leihgabe – und so gehört das monumentale Seestück zu den Hinguckern in der Ausstellung Neue Schätze im MKdW, die das Museum in Alkersum auf Föhr neben zwei weiteren gerade eröffnet hat. Wegen des Lockdowns zunächst im virtuellen Raum, wo das MKdW in 3D schon seit einiger Zeit komplett begehbar ist.

Neue Schätze im Dialog mit der Sammlung

Zum ersten Mal, sagte Direktorin Ulrike Wolff-Thomsen im Online-Pressetermin mit Künstlern und Kuratorinnen, verzichte das Haus in diesem Jahr auf die obligatorische Winterschließzeit. Um sichtbar zu bleiben, und auch um die Ausstellungen nachzuholen, die wegen der Pandemie 2020 ausfallen mussten. Nach dem aktuellen Stufenplan der Landesregierung ist sie froh, nun auch die Wiederöffnung des Museums in Blick nehmen zu können. Geplant ist dafür der 20. März. „Ich glaube, der Wunsch nach Kunst und Auseinandersetzung ist so stark, dass das Publikum auch kommen wird“, so Wolff-Thomsen.

65 Werke rund um den Sammlungsschwerpunkt „Meer und Küste“ zeigt die aktuelle Ausstellung, gut zur Hälfte bestückt aus den rund 200 Neuzugängen der letzten fünf Jahre. Darunter neun Arbeiten, wie das Triptychon Nordsee von Jochen Hein und die Fotoserie Föhr von Anja Jensen, die im Rahmen des Artist-in-Residence-Programms entstanden sind. Aber auch Gemälde von Christian Krohg, der die Abteilung der Skagen-Maler erweitert, gehören zu den Neulingen oder eine luftige Szene aus der Sommerfrische in Scheveningen (An der See – Strandbild, 1911), die den Bestand mit Werken von Max Liebermann bereichert. „Die Bilder zeigen, wie die Sammlung in ihren Schwerpunkten ausgebaut wird“, so Ulrike Wolff-Thomsen.

Sjoerd Knibbelers Farben- und Formenspiele

Abstrakte Farben- und Formenspiele zeigt die Ausstellung In Elements, mit der das MKdW dem Amsterdamer Fotografen Sjoerd Knibbeler im hinteren Flügel seine erste, von Pia Littmann kuratierte Museumsschau in Deutschland widmet. Der Niederländer, schon mehrfach auf Föhr zu Gast, spürt Naturprozessen nach, indem er versucht, das Unsichtbare per Kamera sichtbar zu machen. In seinem Studio simuliert er Wind oder Wolken, konstruiert fragile Objekte aus Kunststoff, Papier oder Hartfaser. So entstehen Aufnahmen an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft. Da wird eine von der Luft bewegte Folie zum Farbphänomen oder eine Sternschnuppe zum Lichttunnel. Monumental das Bild des Tornados, den Knibbeler im Kleinformat nachgestellt hat. Auf Föhr, so berichtet der 40-Jährige, habe er erstmals in der Landschaft gearbeitet. Und im Watt mit einer Idee des Geo-Engineering experimentiert, die das Naturgeschehen (etwa im Klimawandel) manipuliert: „Ich mag den physischen Aspekt daran.“

Ausstellungsrundgang im virtuellen Raum

Knibbelers Bilder ließen sich auch nahtlos in die Ausstellung Made on Föhr auf der Galerie einspeisen. Diese zeigt drei Künstler, die das Museum im Rahmen des Artists in Residence-Programms besucht hatten. Thomas Wrede zeigt die für ihn typischen, erstaunlich ortlosen Landschaften, die er mittels Modellbahn-Zubehör so verwirrend real aussehen lässt. In schrägen Performances macht die Finnin Elina Botherus die Natur der Nordseeinsel zur Bühne und sich selbst zur Hauptdarstellerin. Und Nicole Ahland erforscht (Leer)Räume, die sie auf Föhr entdeckt und mit einer selbstgebauten Polaroid-Kamera fotografiert hat. „Die Kamera lichtet Veränderungen ab, bevor wir sie erkennen“, so die Künstlerin aus Wiesbaden.

Per 3D-Rundgang sind alle drei Ausstellungen zu erleben, flankiert von Künstlergesprächen, Kuratorenführung oder Bilderklärung. Kein Ersatz, aber ein Appetizer für den realen Museumsbesuch. Die Schließzeit hat man außerdem genutzt, neben dem Online-Auftritt auch den Online-Katalog aufzubauen; dort sollen demnächst sämtliche Gemälde zu orten sein. Sie sei froh, dass im Digitalen überhaupt eine Form von Greifbarkeit möglich sei, sagt Ulrike Wolff-Thomsen. Das aktuelle Triple steht für sie ebenso für die Kontinuität der Arbeit wie für „Überschneidungen und Verzahnungen“, die sich im Dialog von Sammlung und Gegenwartskunst ergeben.

Zugang zum virtuellen Rundgang und kommende Öffnungszeiten: www.mkdw.de