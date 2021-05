Kiel

Der Bahnhof im russischen Provinzörtchen Anatevka ist als Chiffre gut gewählt. Er steht für einen erweiterten Horizont, der himmelsblau vor dem auf die Hinterbühne verlegten Orchester schimmert. Hier läuft die Tradition eigentlich wie auf Schienen. Und doch weisen die Gleise, die markant die Vorderbühne teilen, zugleich in eine unbestimmte Zukunft – als Chance wie als Bedrohung.

Ukraine 1905: Beginn der Vertreibung aus dem Schtetl

Denn mit der Soldateska des Zaren beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts die Vertreibung der Juden aus ihrem Schtetl. Noch ist es eine offene Lore, auf der der Fiedler vom Dach (David Göller) einigermaßen frei seine traurige Weise zwischen gepackten Koffern erklingen lassen kann. Bald, das weiß man mit Beklemmung, werden es überall in Europa, vor allem aber in Deutschland geschlossene Waggons sein, für die die Weichen mit tödlicher Sicherheit ganz falsch gestellt werden.

Musical-Lust und -Frust in treuherziger Ausstattung

Gerade die Mischung aus unbändiger Musical-Lust und dem bitteren Frust der Geschichte macht Jerry Bocks "Fiddler on the Roof" zu einem beständig gewichtigen Musiktheater-Evergreen des 20. Jahrhunderts. Gastregisseur Marco Dott lässt in der treuherzig historischen Ausstattung von Christian Floeren keinen Zweifel daran, dass ihm die Typen-Originale und alles Originale mit Bart, Schläfenlocken und Gebetstuch vollauf genügt, um Wirkung zu erzielen. Und die bleibt auch nicht aus: Die Neuproduktion der Oper Kiel, in der sich coronabedingt niemand berühren darf, aber vieles berührend schlicht gelingt, findet großen Anklang.

Herzstück Milchmann Tevje: Jörg Sabrowski in Bestform

In der geschickt gerafften Textfassung wird der Milchmann als Herzstück der latent hermetischen Community der Juden präsentiert. Er bekommt auch das modernste Mittel der Bühnenkunst gestellt, indem sein Sinnieren in eingefrorenen Momenten und Lichtkegeln hervorgehoben wird. „Wenn ich einmal reich wär ...“: Kammersänger Jörg Sabrowski spielt, spricht und singt den Tevje ausgesprochen schön. Alles auf den Punkt: Seine von Ironie und Ehrfurcht bestimmten Dialoge mit seinem Gott oder seiner Gattin Golde (wunderbar mütterlich unbeirrt: Heike Wittlieb); seine mühsame Akzeptanz von unzureichenden, entweder liebevoll vertrottelten oder hoffnungslos aufbegehrenden Schwiegersöhnen (Michael Müller-Kasztelan als Mottel, Sascha Stead als Revoluzzer Perchik); seine Auseinandersetzungen mit köstlich herbeihalluzinierten Vorfahren (Maria Gulik als Oma Zeitel) oder seinen fünf Töchtern (Léonie Thoms Salfeld als Zeitel, Mengqi Zhang als Hodel, Evita Komp als Chava, Ida Baur als Sprintze und Beke Schnack als Bielke), die sich mit weiblicher Intuition anschicken, aus dem allzu festgezurrten Gesellschaftskorsett rauszuschlüpfen.

Anatevka: Ensemble, Chor und Tänzer voll in Aktion

Vom Ensemble-Mitglied (etwa Tatia Jibladze als Heiratsvermittlerin Jente) bis zum Chorsolisten (beispielsweise Sergey Rotach als junger Russe Fedja) sind hier wirklich markante Typen getroffen. Außerdem sorgen vier Tänzer, choreografiert von Viola Crocetti-Gottschall, für stilechtem Gewirbel vom jiddischen Mizwe bis zum russischen Kasatschok.

Die Philharmoniker, animiert von Generalmusicaldirektor Benjamin Reiners

Benjamin Reiners verdient sich am Pult der inspiriert aufspielenden und geschickt mit den verstärkten Stimmen abgemischten Philharmonikern endgültig den um zwei Buchstaben erweiterten Titel „Generalmusicaldirektor“, indem er sehr schön die vom Broadway-Sound verpackten Charakteristika der jiddischen Musik trifft: die genüsslichen Verzögerungen genauso wie den mitreißenden Drive.

Anatevka: Termine und Wiederaufnahme

Termine am 4. Juni (ausverkauft) sowie am 13. und 20. Juni. Wiederaufnahme in der kommenden Spielzeit. Tickets für Corona-Geimpfte, -Getestete und -Genesene: 0431 / 901 901.