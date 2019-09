Das sagen die Darsteller über die Rollen

Kiel

Die Filme von Gene Kelly hat Peter Lesiak schon als Kind gesehen. „Ich bin ein Riesen-Kelly-Fan“, sagt der Österreicher, der im Musical "Ein Amerikaner in Paris" in Kiel in die Rolle des Jerry Mulligan schlüpft. „Er hat eine ganz eigene Art zu tanzen, sehr sportlich und choreografisch sehr modern. Das kommt mir entgegen.“ Eine frühe Leidenschaft hat Lesiak schon als Kind entwickelt: „Ich wollte unbedingt steppen.“ Und weil das in Klagenfurt nur am Theater ging, landete er erstmal im dortigen Ballett,„als einziger Bub“.

Lynsey Reid spielt ihre erste Hauptrolle in Kiel

Lynsey Reid, die als Lise Dassin ihre erste Hauptrolle spielt, hat vor dem Film das Musical im Londoner Westend entdeckt. Die Musik – Lesiak nennt sie „eine Art Best-of-Gershwin“ – mag sie, aber auch ihre Figur: „Sie hat diese Stärke, mit dem Leben einfach weiterzumachen, den Spaß und das Abenteuer wiederzuentdecken.“

Den frechen Charme, den Leslie Caron im Film ausspielte, möchte die junge Schottin Lise gern erhalten. „Das ist das verbindende Element zwischen Lise und Jerry“, ergänzt ihr Bühnenpartner. „ Mulligan bekommt in Paris nach dem Krieg neuen Input. Künstlerisch als Maler, aber auch durch die Liebe. Und er ist niemand, der auf den Zufall wartet. Er nimmt die Dinge in die Hand.“

Darsteller kommen als Gäste nach Kiel

Reid wie Lesiak kamen vom Tanz zum Musical; der Gesang kam als natürliche Ergänzung dazu. Und die Mehrfach-Anforderung gehört für die beiden, die wie das 18-köpfige Ensemble als Gäste nach Kiel kommen, sowieso zum Musical.

„Ich mag es, wie man sich darin verlieren kann“, sagt Lynsey Reid, die lange im "Tanz der Vampire"-Ensemble getanzt hat und in Kiel schon in Fame dabei war, „und die Beziehung von Jerry und Lise muss im Tanz genauso klar sein wie im Spielen.“ Lesiak sieht das ähnlich: „Man braucht den Triple Threat, wenn man eine Szene schauspielerisch beginnt, dann in ein Lied geht und im Tanz endet.“

Peter Lesiak : "Ich bin rollengierig."

Davon kann der Sänger und Tänzer nicht genug kriegen: „Ich bin rollengierig, ich spiele alles“, sagt er, seit 2013 Solist an der Wiener Volksoper und vom "Zauberer von Oz" bis "Cabaret" und "Kiss Me, Kate" in vielen Rollen zu Hause. Lesiak mag die Vielfalt am Stadttheater; und weil er eher auf das komische Fach abonniert ist, gefällt es ihm, in Kiel nun den Liebhaber zu spielen. Für Lynsey Reid ist die Herausforderung vor allem die deutsche Sprache: „Das soll auf der Bühne ja ganz natürlich klingen.“

Restkarten für die Premiere am Opernhaus Kiel

Die Premiere im Opernhaus Kiel ist am Sonnabend, 28. September, um 20 Uhr. Restkarten: Tel. 0431/901 901 oder auf der Webseite des Theaters.

