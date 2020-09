Flensburg

„Wir alle erzählen Märchen, damit wir uns besser fühlen als wir sind“ sagt Oma Eule. Und das, was sich Peter Lund (Text) und Thomas Zaufke (Musik) da ausgetüftelt und 2014 am Kinder-und Jugendtheater „Next Liberty“ in Graz zur Uraufführung gebracht haben, hinterlässt tatsächlich ein Wohlfühlerlebnis. Obwohl – und das ist das eigentliche Geheimnis des Stücks – durchaus ernste Themen angesprochen werden. Nicht umsonst trägt das Stück den Untertitel: „Die wirklich wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf.“

Neu aufbauen, ohne zu zerstören

Kinder, Erwachsene und Märchenfreunde alle Art sollten sich dieser positiven Revolution gegen konventionelle Märchentraditionen sofort anschließen. Hier wird nämlich neu aufgebaut, ohne etwas anders zu zerstören. Und das versinnbildlicht schon die Figur von Rotkäppchen, die eigentlich Dorothea genannt werden möchte (Anspielung auf Dorothy in „Der Zauberer von Oz“?) In der mit erfahrenen Gästen bestens ausgerüsteten Produktion brilliert Sandra Leitner als pubertierende, aber durchaus selbstbewusste junge Frau, die etwas übrig hat für den Wolf aus dem Wald, den Tristan Giovanoli mit lustiger Vokuhila-Frisur aber geschmeidig, wild und trotzdem sympathisch gibt. Also möchte das 14-jährige Mädchen ihren Freund aus dem Wald in die Dorfgemeinschaft holen. Und das ist der Haken.

Anzeige

Die Angst vor dem Wald

Denn die Bewohner des Dorfes sind ein kurios zuammengefwürfelter Haufen verschiedener, überwiegend aus dem Grimm'schen Kosmos entsprungener Märchenfiguren. So leben hier neben Rotkäppchen noch Mutter Geiß ( Eva Schneidereit, die in einer Doppelrolle auch als„Oma Eule“ begeistern kann) und ihre sieben, oder nein – wie das Stück verrät - eigentlich nur sechs Kinder (Alanah Chrispeel, Jana Marth, Victoria Zyffert und Suay Neuburger plus Handpuppen), die drei kleinen Schweinchen, dessen Häuser wohl einst vom Wolf umgepustet wurden. Hinreißend gespielt von Riccardo Romeo, Lucille-Mareen Mayr, Nico Went und nicht zuletzt Klara Brunken, die nicht nur als freigeistige „Wildsau“ inhaltlich im Stück eine besondere Rolle einnimmt, sondern auch für die großartige Choreografie der Songs verantwortlich zeichnet. Dazu kommen der alte Hofhund Sultan (Kai-Moritz von Blanckenburg) und sein Sohn Rex. Rastislav Lalinsky gibt hier ein urkomisches Debüt als neues Ensemble-Mitglied des Landestheaters.

Weitere KN+ Artikel

Und eben diese „Gemeinschaft“ mag mit Ausnahme der „Wildsau“ und Rotkäppchen“ keine Fremden. Sie hat Angst vor dem, was aus dem Wald kommt. Sie hat Angst davor, was ihre im Abstand zum Wald gewachsene gesellschaftliche und durch Vorurteile gegenüber Anderen geprägte Sozialstruktur mit dem Wolf da erwartet.

Unaufgeregt, aber direkt

Regisseur und Autor Peter Lund, der mit dem Musical an seinen Geburtsort Flensburg zurückgekehrt ist, inszeniert leichtfüßig, lässt Märchen Märchen und Musical Musical sein. Dennoch bringt er mit seinem exzellenten Ensemble die entscheidenden Themen auf den Punkt. Unaufgeregt, aber direkt. Getreu eines weiteren Sinnspruchs des Werks („Wichtig ist, was zwischen den Zeilen steht“) dominieren das von Ausstatterin Ulrike Reinhard geprägte Bühnenbild Buchstaben. Der Wald besteht aus bühnenhohen Großbuchstaben, die „Wald“ sagen. Auf etwas andere Weise aber gleichwohl dem Konzept treu bleibend, werden auch die Buchstaben für das Wort „Dorf“ spielerisch eingesetzt.

Die Musik, satt und saftig vorgetragen

Vieles, wirklich sehr vieles erinnert an Disney-Filmmusiken. Aber Komponist Thomas Zaufke hat in der von GMD Kimbo Ishii mit seiner Band satt und saftig vorgetragenen Interpretation der Partitur auch Anderes im Köcher. Klänge wie Foxtrott oder Charleston. Bühnenwirksam ist das allemal.

Mehr Kultur aus der Region hier