Kiel

„Tosca, Butterfly, La Traviata, immer müssen die Frauen sterben. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das noch inszenieren soll“, sprudelt Adriana Altaras los, „aber ,Sunset Boulevard’, das ist mal ein Stück, in dem die Frau einen Mann erschießt. Das war schon mal ein guter Grund, das Stück zu machen.“

Ende Januar hätte das Musical von Andrew Lloyd Webber nach dem mit drei Oscars ausgezeichneten Spielfilm von Billy Wilder (1950) im Opernhaus schon über die Bühne gehen sollen; nachdem an der Oper etliche Ensemble-Mitglieder positiv auf Corona getestet wurden, fiel das aus. Jetzt nimmt Adriana Altaras den zweiten Anlauf, hat im Urlaub im Engadin eben ihr neues Buch zu Ende geschrieben und ist nun für Endproben und die Premiere am 25. Februar zurück in Kiel. „Deshalb habe ich gute Laune“, lacht sie, „außerdem bin ich gern in Kiel. Ich mag das Haus mit seiner durchlässigen Art. Und ich mag das Meer.“

Adriana Altaras findet die Psychologie unter der Musik

Musical ist eigentlich gar nicht ihr Ding, sagt sie — außer „Anatevka“. Aber die Geschichte der alternden Stummfilm-Diva Norma Desmond, die sich in den jungen erfolglosen Drehbuchschreiber Joe Gillis verguckt und sich ausgerechnet mit seiner Hilfe ein Comeback erhofft, die hat sie doch gepackt. „Das ist ein großartiger Film“, sagt die Regisseurin, die nebenbei mit ihren autobiografischen Büchern „Titos Brille“, „Doitscha“ oder „Die jüdische Souffleuse“ auch Bestseller-Autorin ist. „Und die Figur hat mit mir zu tun. Es geht hier um Abschiede, das Altern, darum, dass Dinge unwiderruflich vorbei sind. Und darum, dass jemand plötzlich nicht mehr wichtig ist.“

Adriana Altaras interessiert die Dreier-Konstellation Norma, Joe und Max, der wortkarge Butler der Diva. „Gerade gestern haben wir uns gefragt, ob er es wohl gut findet, das Norma Joe erschießt“, sinniert sie. „Der ist ja eine ganz seltsame Figur. Was ist mit einem, der sich über so viele Jahrzehnte verleugnet.“ Die Regisseurin, die eigentlich vom Schauspiel her kommt und immer ein bisschen was von einer Naturgewalt hat, geht den Figuren auch im Musiktheater psychologisch auf den Grund: „Das geht; man kann da sehr viele Facetten hineinlegen. Und Sänger können ohnehin sehr gut spielen, wenn man rauskriegt, wie sie funktionieren.“

Das gilt übrigens auch für den Chor, den sie eigentlich gar nicht wollte. Zu viele Leute, zu hoch das Ansteckungsrisiko. Jetzt ist sie froh darüber: „Ich habe da 40 Individualisten, die sind alle Typen mit ihren Eigenarten – die erzählen mir das Biotop der Welt.“ Einer als Pförtner im Studio, eine andere als Trinkerin und noch zwei als die tratschenden Putzen. Und wenn man sie so reden hört, mit wenig Punkt und Komma und mit dieser Mischung aus Anekdote, Komik und Adrenalin, kann man sich prächtig vorstellen, wie sich ihr Temperament in die Proben überträgt.

Alles Film auf dem Sunset Boulevard?

Dass Adriana Altaras, die zuletzt 2014 in Kiel „Die lustigen Weiber von Windsor“ inszenierte, beim Musiktheater landen würde, war nur folgerichtig. „Ich bin doch selber eine Drama Queen“, lacht sie. „Und in der Oper wird immer in die Vollen gegriffen. Eben noch das glückliche Liebespaar in Paris, stecken sie im zweiten Akt schon in der schönsten Eifersuchtsszene – und im dritten ist die Hauptfigur tot. Ich mag das, wenn in sehr kurzer Zeit schrecklich viele Dinge passieren.“

Wilders Geschichte hat Altaras auf der Bühne in ein Ambiente zwischen Filmstudio und Kino (Bühnenbild: Yashi) verlegt. „Vielleicht ist auch alles nur Film, was Norma passiert“, sagt sie. „Sie ist eine, die in ihrem alten Leben stecken geblieben ist und dabei ihre Manierismen entwickelt hat.“ Und sie hat Verständnis für die exzentrische Figur: „Man muss mit ihr mitgehen können, sie verstehen.“

Die Musik spielt für Altaras bei jeder Inszenierung ihre eigene Rolle: „Im Musiktheater schwebt nach vier Probenwochen immer das Orchester ein. Das ist wie eine höhere Gewalt, ein Regulativ, das alles noch mal auf die Probe stellt.“

Premiere, 25. Februar, 19.30 Uhr, Opernhaus Kiel (Restkarten). www.theater-kiel.de, Karten: Tel. 0431/675390