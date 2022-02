Lübeck

. Das Schiff kostet 130 Millionen Pfund, anderswo bauen sie es für 90 Millionen. Also bleibt eines auf der Strecke. Das sind die Gesetze des Marktes. Und vom akkurat gescheitelten Werftchef Fred Newlands (Sven Simon) werden sie den Schiffbauern auch angemessen kühl serviert. Es bedeutet das Aus für 2000 Arbeiter, für ihre Existenz, für alles, was sie sind. Aber die Plebejer proben den Aufstand.

Das ist der Hintergrund von „The Last Ship“, dem Musical, das jetzt im Theater Lübeck Premiere hatte. Sting hat es geschrieben, als er Rock und Pop hinreichend erkundet und sich auch in Jazz, Weltmusik und mittelalterlichen Lautenliedern ausprobiert hatte. 2014 kam es am Broadway erstmals auf die Bühne. In Lübeck machte sich Malte C. Lachmann an die Inszenierung, der künftige Schauspieldirektor, und sie wurde kräftig gefeiert.

Niedergang und Liebe

In diesen Niedergang einer alten Industrie ist eine Liebesgeschichte eingebaut. Gideon Fletcher (jung: Heiner Kock; alt: Johannes Merz, der Kieler Romeo im Sommer 2014) kehrt nach 17 Jahren auf See zurück in seine alte Stadt, wo Meg (jung: Tina Haas; alt: Vasiliki Roussi) lebt und Ellen (Lilly Gropper), seine Tochter, von der er nichts weiß. Er ist damals einfach abgehauen, raus aus dem vorgezeichneten Leben auf der Werft. Jetzt ist er wieder da, kein Odysseus oder Peer Gynt zwar, aber ein Heimkehrer wie sie, und reiht sich ein in die Arbeitereinheitsfront, die die halb fertige „Utopia“ zu Ende bauen will.

Eine Feier des geraden Rückgrats und der Zuversicht, der Solidarität.

Gut und Böse sind gut auszumachen in diesem Stück. Und es hat weder Angst vor großen Themen noch vor großen Gefühlen. Aber ein Musical ist kein Politikseminar, da wäre man fehl am Platz. Dem Regisseur ist dennoch eine Verortung wichtig. Er hat alte Filmszenen aus Lübeck und dem Norden Englands integriert, wo der Schiffbau in die Krise geriet. Es ist kein Zufall, dass am Ende auch kurz Karstadt in Lübeck aufblitzt. Und dass nebenan in Wismar derzeit ebenfalls ein halb fertiges Schiff mit ungewisser Zukunft auf dem Helgen liegt, zeigt nur, wie wenig sich die Zeiten manchmal ändern.

13 Akteure machen sich mit enormer Spielfreude an die Arbeit

Es ist viel los auf der dunklen Bühne (Ramona Rauchbach), wo sich 13 Akteure mit enormer Spielfreude an die Arbeit machen. Im Graben sitzt eine Band unter Leitung von Willy Daum und liefert den Soundtrack dazu, gegen den die Stimmen manchmal Mühe haben, sich zu behaupten.

Solidarität ist gefragt: Szene aus „The Last Ship“. Quelle: Thorsten Wulff

Es ist kein Hit wie „Roxanne“ unter den Songs, auch wenn der alte Police-Hit einmal kurz anklingt. Aber sie reichen von englischem Folk bis zur Kurt-Weill-Nähe, vom Pop bis zum A-Cappella-Gesang.

Und es gibt großartige Szenen, die immer wieder mit Zwischenapplaus bedacht werden. Etwa, wenn Meg Gideon klarmacht, dass er nach all den Jahren nicht einfach wieder auftauchen und sagen kann: „Schön dich zu sehen.“ Oder wenn der alte Vorarbeiter Jackie White (Andreas Hutzel) mit dem Stolz und der Würde eines erfahrenen Schiffbauers in die Schlacht zieht, aber wenig später auf dem Totenbett liegt, wo ihm seine Frau Peggy (Susanne Höhne) berührend die Augen schließt.

Das etwa dreistündige Stück ist auch eine Feier des geraden Rückgrats und der Zuversicht, der Solidarität. Und was Solidarität bewegen kann, hat man nicht nur auf der Danziger Lenin-Werft gesehen. Sie stehen da und können nicht anders.

Starke Stimmen im Lübecker Ensemble

Es gibt starke Stimmen zu entdecken im Ensemble. Der Regisseur lässt in Rückblenden Heute und Gestern manchmal parallel laufen, so dass sich etwa der alte Gideon als Jugendlicher im Gespräch mit seinem Vater beobachten kann. Und er baut auch eine überraschende Aerobic-Einlage ein, bei der Mrs. Dees (Katharina Abt) die Vorturnerin gibt (Choreographie: Daniel Morales Pérez). Man darf angenehm gespannt sein, was das Theater Lübeck unter seinem neuen Schauspieldirektor ab der kommenden Spielzeit zu erwarten hat.

Die nächsten Termine von „The Last Ship“ im Großen Haus: 6. März (16 Uhr), 12. und 19. März (jeweils 19.30 Uhr), 27. März (16 Uhr), 9. und 14. April (jeweils 19.30 Uhr). www.theater-luebeck.de

Von Peter Intelmann