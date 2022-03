Kiel

Erdenschwer pumpt der Bass, dröhnt zerkratzter Glockenklang, und das Meer rollt als Projektion dahinter im Ewigkeitsrhythmus voran. Dazu nebelt es auf der Bühne, die Lars Peter dreifach gerahmt und gestaffelt hat, mit Holzplanken und kühlem Licht. Bild im Bild im Bild - wie durch die unterschiedlichen Erzählzeiten in Theodor Storms Novelle „Der Schimmelreiter“ gebrochen. Dann tauchen sie auf, die Leute aus dem Dorf, mit ihren Sätzen und Erinnerungsfetzen von Sturm und spökigen Gestalten.

Ein starker Einstieg gelingt Regisseur Daniel Karasek im „Schimmelreiter“, der am Schauspielhaus Kiel ein Musical werden soll. Und auch der Deichbauer Hauke Haien scheint gleich auf, der glaubt, das Meer zähmen zu können. Unterlegt mit der Musik des renommierten Musikers und Jazz-Pianisten Martin Tingvall, der 2018 schon den Soundtrack zum Sommertheater „Was ihr wollt“ lieferte.

„Der Schimmelreiter“ im Bühnennebel

Ein Einstieg aber auch, der sich nicht erfüllt in den zweieinhalb Stunden, in denen der Bühnennebel wabert, Storms Poesie von raunender Video-Optik mit Schimmel-Silhouette (Lukas Eyler) übermalt und vor allem viel Lärm um nichts produziert wird.

Ganz auf den schmalen Handlungsfaden der Lebenslinie von Hauke Haien verknappt haben Karasek und Dramaturgin Kerstin Daiber die berühmte Novelle, die in Kiel 2004 schon einmal in der Regie von Franziska Steiof am Werftpark-Theater zu sehen war.

Der frühe Ehrgeiz des Jungen, der Tod des Deichgrafen, die Hochzeit mit dessen Tochter Elke, die Hauke zum Nachfolger macht, obwohl dem eigentlich „der Klei unter den Füßen“, also der Landbesitz fehlt. Das Ringen mit den Dörflern, das späte Kind Wienke, die Sturmflut. Da wird der zwischen Hybris und Zagen zerrissene Deichgraf Nebensache, ebenso wie die inneren Bewegungen der Figuren.

„Schimmelreiter“ mit dreigeteiltem Hauke Haien

Die sind vor allem damit beschäftigt, den Lauf der Dinge abzuarbeiten. Mit Inbrunst wird da berichtet und gesungen, aber es steckt wenig Dramatik in der Inszenierung, die sich hauptsächlich auf das Nacherzählen verlässt. Dem allerdings helfen die dünnbrüstigen Songtexte von Jenny Kornmacher kaum weiter.

Zur Galerie Szenenbilder aus dem Musical „Der Schimmelreiter“

Dazwischen haben es die Schauspieler schwer, den Figuren Gestalt zu geben. Jennifer Böhm ist als kindlich ungestümer Hauke so sehenswert wie in der Rolle der gestörten Wienke überdreht. Maximilian Herzogenrath lässt ihn danach als ungelenken jungen Mann aufscheinen und Marko Gebbert den Deichgrafen zwischen aufbrausendem Berserker und ruhendem Pol auspendeln. Da ist kaum Raum für die Obsession, die Nähe zum Wahn. Und auch nicht dafür, in diesem dreigeteilten Hauke mehr als die drei Lebensalter zu entdecken.

Vieles ist eher Behauptung als spürbar: Der Zwist mit dem Rivalen Ole Peters, den Zacharias Preen hier nur als bösen Geist aus dem Nichts hereinschieben kann. Die Urgewalt des Sturms, der zum Finale mit Krach und Donner herbei gezaubert wird.

In Kiel werden die Erzählerinnen zu Schicksalsfrauen

Eva Kewers Elke ist eine mit starker Stimme und eigenem Kopf, die doch in den patriarchalen Strukturen des Dorfes gefangen bleibt. Almuth Schmidt hat einen schönen Auftritt als versponnene alte Trin, die dem Kind Wienke Angst macht mit ihren Sagen und Legenden. Da blitzt auch kurz mal Storms Spökenkiekerei auf. Und drumherum füllen Rudi Hindenburg, Christian Kämpfer, Werner Klockow und Calvin-Noel Auer - mit Kollegin Nina Vieten neu im Ensemble - die Rollen der zwischen Zustimmung und Ablehnung schwankenden Dörfler.

Es gibt manch viel versprechende Idee an diesem Abend, die dann doch keine Fortsetzung findet. Aber wenn Yvonne Ruprecht, Ellen Dorn und Nina Vieten zu Akkordeonmusik sinnend auf den Steinen hocken wie am Lagerfeuer und sich als bäuerliche Schicksalsfrauen die Erzählerinnenrolle teilen, dann kommt durchaus ein Gefühl auch für Storms erzählerische Wetterlagen auf.

Schauspielhaus Kiel, 17., 23., 26. März, 7., 8., 16., 30. März. www.theater-kiel.de , Kartentel. 0431/901901