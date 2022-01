Musik-Alben von Cat Power, Animal Collective und weitere im KN-Check

Kiel

Was taugen die neuen Alben von Cat Power, Bill Callahan & Bonnie Prince Billy, Animal Collective und Alex Green? Das verrät der Alben-Check, wobei die Höchstbewertung bei fünf Scheiben liegt.

„Covers”

Cat Power

Schon in der Vergangenheit hat die Sängerin, Musikerin und Songschreiberin sich die Stücke anderer Künstler anverwandelt und neu interpretiert. So macht sie aus dem irisch-schunkeligen „A Pair Of Brown Eyes” von The Pogues eine intime Ballade. Das laszive „White Mustang” von Lana Del Rey klingt bei Power cool, scharfkantiger mit verzerrten E-Gitarren. Das furiose „I Had A Dream Joe” von Nick Cave lauert bei Power eher als Klage. Nur mit dem Song „Unhate” covert sie quasi eines ihrer eigenen Stücke. (Domino Records)

4 Scheiben

„Blind Date Party“

Bill Callahan & Bonnie Prince Billy

Noch so ein lohnendes Coverprojekt: Die beiden US-amerikanischen Musiker Bill Callahan und Will Oldham aka Bonnie Prince Billy haben sich zu jedem der von ihnen ausgewählten Songs einen weiteren Kollegen dazu geholt. Aus den Settings sind stimmige Zusammenarbeiten entstanden: ein schimmerndes, warmes, manchmal durchgeknalltes Musikamalgam basierend auf Songs von Billie Eilish bis Steely Dan. Das von ausuferndem Psych-Folk bis zur entspannt klarem Songwriter-Country-Ballade mit der dunkel-schönen Stimme von Callahan einen weiten Bogen spannt. Sogar Reggae guckt mal kurz um die Ecke. (Drag City)

4 Scheiben

„Time Skiffs”

Animal Collective

Sofort füllt sich der Hörhorizont mit üppigen Klängen. Wunderbar vielgestaltig schillert die Mischung aus allerlei Electro-Features, die im Song „Car Keys” auch mal schön retro klingen können. Dazu fein verwobener Gesang. Aufeinander geschichtet tönen die unterschiedlichen Ebenen des Songwritings. Das hat seine ganz eigene Strahlkraft, fühlt sich vertraut an, aber nicht bloß als Abklatsch alter Zeiten. Die vierköpfige US-Band – Multiinstrumentalisten allesamt – schafft an Gitarre, Piano, Synthesizer, Percussion und mit mehrstimmigem Gesang ein so einfallsreiches wie verspieltes Werk. (Domino Records)

4 Scheiben

„Curvature Of The Earth”

Alex Green

Wie klingt die Welt? Auf jeden Fall vielstimmig, überraschend, sinnlich. Der US-amerikanische Singer/Songwriter Alex Green startete 2018 eine Reise durch die Kontinente, um dort Freunde zu treffen. Immer mit dabei: ein Aufnahmegerät. Damit fing er gesprochene Gebete bei einer indischen Hochzeit ebenso ein wie die Geräusche auf einem Bahnhof in Prag oder Samples eines japanischen Radiosenders. Verwoben mit elektronischen Drones, ergeben die einzelnen Stücke eine Art Signatur der Stationen seiner Reise. Eine schöne Idee, deren Reiz leider allzu rasch verflacht. (Michi Records)

2 Scheiben