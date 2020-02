Eschenbach: 80.Geburtstag im Musikverein

Paris

Die Wiener, sagt Eschenbach, hätten ihm dieses Datum im Musikverein geschenkt. Und blickt weiter nach vorn. Die Vergangenheit seien „Tempi passati“, und „vieles habe ich noch nie gemacht, es kommt immer wieder neues hinzu, das mich reizt.“

Ein Festival Eschenbach zu Ehren im Konzerthaus Berlin

Nein, von Altersruhe ist bei dem weit gereisten Dirigenten und Pianisten nichts zu spüren. „Ich bin gesund, ich bin arbeitsam und habe gute Ideen in dem, was man wahrscheinlich hohes Alter nennt.“ Gerade war er zu Gast beim Orchestre de Paris, kommende Woche leitet er das Konzerthausorchester Berlin, dessen Chefdirigent er seit Beginn der Spielzeit ist. Zu seinen Ehren feiert das Konzerthaus ein ganzes Festival – mit Topsolisten, deren Karriere Eschenbach entscheidend befördert hat: den Pianisten Lang Lang und Tzimon Barto sowie der Geigerin Midori.... Wenn das Konzerthaus 2021 seinen 200. Geburtstag feiert, kann der Chef erneut seine internationalen Künstlerkontakte nutzen.

Christoph Eschenbach : "Klug, sensibel, mutig und kreativ"

Nach 30 Jahren in den USA ist Eschenbach wieder ganz nach Europa zurückgekehrt – ausgerechnet in das musikalisch „heiß umkämpfte“ Berlin, mit Dirigenten wie dem Staatsopern-Chef Daniel Barenboim und Kirill Petrenko bei den Philharmonikern. Konzerthaus-Intendant Sebastian Nordmann kann stolz sein auf diesen Coup: „Universalgenie“ nennt er seinen asketisch anmutenden Chefdirigenten mit dem kahl rasiertem Kopf und schwarzen Stehbund-Hemd. SHMF-Intendant Christian Kuhnt sieht es als „unbeschreibliches Privileg, Christoph Eschenbach als Musiker und Mensch erleben zu dürfen. Seine kluge, sensible, mutige und kreative Art bereichert uns als sein Publikum, seine Weggefährten, seine Freunde auf beglückende Weise.“

Beim SHMF schon fast 200 mal auf der Bühne

Der 1940 in Breslau geborene Musiker, später Schüler von Herbert von Karajan und George Szell, gehört zur alten Riege international gefeierter Pultstars. Er war Chef beim Tonhalle-Orchester Zürich, dem Houston Symphony-Orchestra, dem NDR Sinfonieorchester, dem Orchestre de Paris, dem Philadelphia Orchestra und zuletzt beim National Symphony Orchestra im Kennedy-Center in Washington. Von 1999 bis 2002 leitete er das Schleswig-Holstein Musik Festival gemeinsam mit Rolf Beck. 2004 hier zum Principal Conductor gekürt, stand er seit 1986 in nahezu 200 SHMF-Konzerten auf der Bühne. Die Orchesterakademie 2020 umfasst erneut zwei Arbeitsphasen mit ihm.

Ein legendäres Duo mit Justus Frantz

Und es liegt nahe, dass Christoph Eschenbach hier, wie auch beim Rheingau Musik Festival, rund um seinen 80. dann doch ein wenig zurückblickt, wenn er mit seinem langjährigen Weggefährten Justus Frantz (75) mal wieder als Klavierduo auftritt. Soloabende hat Eschenbach heute nicht mehr im Sinn. Aber als einfühlsamer Begleiter – und Wegbereiter – ist er unbeirrt aktiv. Aktuell etwa an der Seite des jungen griechischen Flötisten Stathis Karapanos, Leonard-Bernstein-Preisträger 2020.

Mehr Kultur aus der Region hier.