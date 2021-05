Flensburg

Um unter Corona-Bedingungen möglichst viele Gäste in den Konzertgenuss kommen zu lassen, haben die Planer des Festivals nach der „unfreiwilligen Pause“ im Vorjahr diesmal bewusst größere Spielstätten im nördlichen Schleswig-Holstein und südlichen Dänemark ausgewählt wie die Flensburger Robbe & Berking Werft - mit der das Festival einen Dreijahresvertrag als Hauptspielstätte abgeschlossen hat -, das Slesvighus in Schleswig oder das NCC in Husum.

Konzert in Nikolaikirche verworfen

„Wir wollten in die große Nikolaikirche in Kiel“, erklärt Nele Spitzley von der Festivalleitung, „denn im Kulturforum hätten wir nur 25 Gäste unterbringen können.“ Aus organisatorischen Gründen sei die Entscheidung dann aber doch gegen St. Nikolai gefallen. „Es wäre eine neue Spielstätte gewesen, wo wir die Abläufe noch nicht kennen, gerade auch jetzt unter Corona-Bedingungen.“ 2022 solle das Kieler Kulturforum aber auf den Fall wieder ein Konzertort sein.

Vier von 21 Konzerten open air geplant

Wegen der größeren Spielstätten sei es - vor allem auch angesichts der unsicheren Wetterverhältnisse - nicht so dringend geboten erschienen, viele Konzerte nach draußen zu verlagern, so Spitzley. Vier Open-Air-Konzerte sind geplant, eines davon mit dem Trio The Nordic Fiddlers Bloc und der Mads Hansens Kapel aus Dänemark im Garten von Schloss Gottorf. Für alle Konzerte bietet das Festival Duo-Plätze an.

Mehr Plätze, wenn sich Corona-Lage entspannt

Falls die Pandemie-Lage es erlaube, könnten die Kapazitäten, was die Zahl der Plätze betreffe, noch erhöht werden, so Spitzley. Die Eintrittspreise blieben gleich, auch wegen eines gestiegenen Budgets von 375000 Euro, da das Land Schleswig-Holstein und die Stadt Flensburg ihre Zuschüsse erhöht haben und die Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland diesmal ebenfalls Zuschüsse gewähren.

Fokus auf deutschen und dänischen Acts

Musikalisch liege der Fokus auf Acts aus Deutschland und Dänemark, erklärte der dänische Geiger Harald Haugaard, Künstlerischer Leiter der Folk Baltica. So trifft etwa die deutsche Sopranistin Dana Hoffmann auf die dänische Folkband Habadekuk. Aus Berlin reise die Band Dota an, im Gepäck ihr neues Album „Wir rufen dich Galaktika“, das am 28. Mai erscheint. Zu den Stammgästen des Festivals zählt das weibliche Streicher-Trio Fiolministeriet aus Dänemark, diesmal gesanglich unterstützt von der Sängerin Keike Faltings, die von der Insel Föhr stammt.

Baltische Bands feiern Premiere

Auch aus dem Baltikum stoßen Band hinzu wie das estnische Bluegrass-Quartett Curly Strings, das polnische Klezmer-Trio Kroke oder das norwegische Gjermund Larsen Trio, die allesamt ihre Folk-Baltica-Premiere feiern. Eine Hauskünstlerin oder einen Hauskünstler gebe es diesmal nicht, so Harald Haugaard, da das Festival hierfür diesmal im Programm zu geringe Kapazitäten biete.

Altes Motto „Grenzenlos“ klingt nach

Das im Vorjahr ausgefallene Festival unter dem Motto „Grenzenlos“ klingt noch zweimal nach. Das Eröffnungskonzert im Alsion in Sonderburg bestreiten am 5. September das Folk-Baltica-Ensemble unter Haugaards Leitung mit dem Sønderjysk Pigekor und den Liedermachern Felix Meyer aus Deutschland und Christian Juncker aus Dänemark, deren eigens komponiertes Lied „Læg dit hjerte in meine Hand“ nun verspätet Premiere feiert. Und beim Konzert „Grenzenlos” am 12. September in Flensburg kommen deutsche und dänische Musiker unter der Leitung von Kristine Heebøll zusammen, um traditionelle Lieder der Region neu zu interpretieren.

Infos und Tickets unter folkbaltica.de