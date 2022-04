Kiel

Am Sonnabend wird es in der Petrus-Kirche Kiel-Wik spannend: Im öffentlichen Finale um den Wettbewerb zum neuen „Peter-Ronnefeld-Preis“ treten drei fortgeschrittene Studentinnen der Musikhochschule Lübeck an, um sich die Gunst der Jury und des Publikums zu erspielen. Die Geigerinnen Yukino Takehara und Anna Tanaka sowie die Flötistin Jana Barenschee hatten sich bereits in einer ersten Runde mit 14 Teilnehmenden durchgesetzt.

Solche Talente brauchen Auftrittsmöglichkeiten. Deshalb kooperieren die Kieler Philharmoniker mit der Hochschule an der Trave. Es sind zwei Preise zu gewinnen: Der erste Preis, ein Solokonzert-Auftritt mit dem Philharmonischen Orchester Kiel, wird durch eine Fachjury vergeben, verstärkt von der Cellistin Marie-Elisabeth Hecker und dem Pianisten Martin Helmchen mit zwei unabhängigen Stars der Klassikszene. Zusätzlich wird ein Publikumspreis ausgelobt, der ein Rezital im Rahmen der „Klassisch-beflügelt“-Reihe der Musikfreunde Kiel beinhaltet.

Peter-Ronnefeld-Preis bietet Auftrittschancen in Kiel

Generalmusikdirektor Benjamin Reiners ist schon gespannt auf den Wettbewerb: „Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, gemeinsam mit Prof. Rico Gubler von der Musikhochschule Lübeck unsere Nachwuchsförderung in dieser Weise auf ein neues Niveau zu heben. Es ist mir ein persönliches Anliegen, jungen Talenten bereits früh Chancen zu geben und sie mit unserem Betrieb vertraut zu machen.“

Jeweils 40 Minuten bekommen die Finalistinnen Gelegenheit, ihre Künstlerpersönlichkeit, ihre spieltechnischen Fähigkeiten und auch die gewählten Werke gewinnend zu präsentieren. Um 14.15 Uhr beginnt die deutsche Musikerin Jana Barenschee mit Flöten-Soli von Kaija Saariaho und Carl Philipp Emanuel Bach, um dann Sergei Prokofjews berühmte „D-Dur-Sonate für Flöte und Klavier“ zu spielen.

Wer nur Geigerinnen hören möchte, kann auch kurz nach 15 Uhr einsteigen. Da will die japanisch-amerikanische Violinvirtuosin Yukino Takehara die wunderschöne „Fantasie C-Dur für Violine und Klavier“ von Franz Schubert mit Heinz Holligers Solo „Trema“ kombinieren. Ab 16.15 Uhr folgt die in Russland und Madrid ausgebildete Japanerin Anna Tanaka mit Soli von Escaich und Bach („Ciaccona“) sowie Francis Poulencs „Sonate für Violine und Klavier“.

Benannt ist der Preis nach dem früh an Krebs verstorbenen Kieler Kulturpreisträger und Generalmusikdirektor Peter Ronnefeld (1935 - 1965). Er galt als Jahrhunderttalent, war als Komponist Boris-Blacher-Schüler, ungewöhnlich junger Assistent Karajans an der Wiener Staatsoper und Cembalist in Harnoncourts innovativem Concentus Musicus Wien. Kurz vor seinem Tod eröffnete er den Neubau des Konzertsaals am Kieler Schloss.

Öffentlicher Ronnefeld-Wettbewerb am 23. April ab 14 Uhr, Petruskirche, Weimarer Straße 1, Anscharpark Kiel-Wik. Tickets zu 11 Euro über www.theater-kiel.de und Tel. 0431/901 901.