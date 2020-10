Kiel

Mit dem Violinkonzert D-Dur op. 61 verweist Generalmusikdirektor Benjamin Reiners auf den 250. Geburtstag des Wiener Klassikers (wie dann ab 22. November mit dem Dritten Klavierkonzert und Residenzkünstler Fabian Müller als Solisten).

Kuss Quartett mit Beethoven-Streichquartetten im Kieler Schloss

Besonderes Interesse verdient auch das auf den 12. Oktober verschobene Sonderkonzert mit dem Kuss Quartett aus Berlin, das mit seiner CD-Einspielung aller Beethoven-Streichquartette beim britischen Label Rubicon gerade für den „Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik“ nominiert wurde. Im Schloss spielen sie am Montag um 19 Uhr drei besonders charakterstarke Werke aus drei verschiedenen Schaffensphasen des Visionärs.

Von der "unsterblichen Geliebten": Pianist Florian Heinisch

Vorab, am 10. Oktober, bietet der Pianist Florian Heinisch um 15 und um 18 Uhr in der Ansgarkirche besondere Klavierstücke von Beethoven wie die Fantasie op. 77 oder die Sechs Bagatellen op. 126, außerdem die Neunte Klaviersonate E-Dur op. 14, Nr. 1. Geboren 1990 in der Bach-Stadt Eisenach und ausgebildet in Leipzig und Karlsruhe gilt er als einer der interessantesten jüngeren deutschen Pianisten.

Beethoven auf der Orgel: KMD Volkmar Zehner

Am Tag darauf, Sonntag um 17 Uhr, spielt Kiels Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner in der Nikolaikirche am Alten Markt rund um Beethoven Orgelwerke der Wiener Klassik, die für eine „Flötenuhr“ entstanden sind.

Beethoven-Woche. Karten über Tel. 0431 / 149 01 24 und www.musikfreunde-kiel.de

