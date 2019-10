Suchtpotenzial zündete in Kiel

Kiel

Das musste einfach mal gesagt werden: „Männer!! Wir sind genauso scheiße wir ihr / Wir furzen auch laut und trinken viel Bier“, skandieren die beiden Kabarettistinnen und Musikerinnen Julia Gámez Martín aus Berlin und Ariane Müller aus Ulm in ihrem großartigen Programm „Sexuelle Belustigung“ im Punkrock-Modus im Metro-Kino in Kiel. Eigentlich fing der Song betont harmlos an. „Man sagt, wir Frauen seien das sanfte Geschlecht“, säuseln die beiden da noch mit klimperndem Augenaufschlag - dann drehen sie auf und lassen die Haare fliegen. Wer jetzt denkt, damit sei die Messe gelesen und sich zufrieden zurücklehnt, kennt das Duo noch nicht.

Denn: Wenn Frauen genauso mies sind wie Männer, dann folgt naturgemäß der nächste logische Schritt: „Wir wollen das Gleiche verdienen.“ Der Gender-Pay-Gap, die ungleiche Bezahlung von Mann und Frau, mal ganz anders verargumentiert.

Suchtpotenzial : Bitte keine Lieder von DJ Bobo !

So geht das oft bei diesem sehr lustigen und originellen Duo. Sie reißen eine Situation an, nehmen sie auf die Schippe und finden dann noch einen bis mehrere Twists, das Ganze noch mal steigern und nebenbei auf eine neue Schiene setzen. Dabei fliegen zwischen Sängerin Julia Gámez Martín und Pianistin, Gitarristin und ebenfalls Sängerin Ariane Müller die Sätze nur so hin und her. Es wogt und sprüht temperamentvoll und wirkt dabei immer ganz spontan, obwohl die Dramaturgie auf der Bühne natürlich genau ausgeklügelt ist. Auch schauspielerisch haben es die zwei eben drauf und bringen ihre Themen so temporeich, dass man dranbleiben muss, um ja nichts zu verpassen. Etwa wenn sie die MeToo-Debatte kommentieren und barmen, welche Bücher, Filme, Songs man denn jetzt noch konsumieren könne. „Ich weiß nicht, ob ich es ertragen kann, wenn etwas rauskommt über – DJ Bobo“, sagt Julia Gámez Martin mit zittriger Stimme und verhangenem Blick.

Da helfe nur eins, nur noch die eigenen Songs hören und gleich mal ans Publikum verhökern. Wäre da nicht eine Kleinigkeit: Die eigene Weste ist auch nicht rein. „Die Sängerin hatte ein Alkoholproblem in den 90ern“, giftet Ariane Müller in Richtung Julia Gámez Martin. Die schießt zurück: „Du hast einen Fuchs überfahren.“ Beim immer weiter gesponnenen Gesprächsfaden tun sich ständig neue Ideen auf. Zu leicht machen Suchtpotenzial es einem dabei nicht, sie in ein schlichtes Freund-Feind-Schema zu pressen. Angst vor derben Sprüchen hat hier auch keine – zu recht. Wenn es mal derbe wird, dann derbe lustig– und nie zum Selbstzweck. Selbstironie darf sowieso nicht fehlen.

Suchtpotenzial-Sängerinnen im extra-fiesen Schlager-Modus

Dazwischen streuen Suchpotenzial ihre Songs ein. Die sind musikalisch und sängerisch stark. Beide Künstlerinnen kommen aus der Musikszene und verstehen auch diese Seite ihres Handwerks. Passend zu den Themen des Abends variieren sie die Genres. Im extra fiesen Popschlager-Modus singen sie einen Song, der endlich den großen Durchbruch bringen soll und darum nur aus einem Refrain mit drei unverzichtbaren Schlagworten für den garantierten kommerziellen Erfolg besteht: Freundschaft, Freiheit, Kartoffelsalat. Im wagnerianischen Opern-Furor veräppeln sie die Forderung von Rechten nach mehr deutschem Liedgut. Alles zusammen ein großer Spaß, mit viel Inhalt, der einem spielerisch untergejubelt wird. Das Publikum belohnte die wilde Reise am Ende mit kräftigstem Applaus.

