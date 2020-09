Kiel

Obwohl es für Laienchorsänger und Bläserinstrumentalisten durch die am 2. September in Kraft getretene neue Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus inzwischen die Möglichkeit gibt, mit 2,5 Meter Abstand und Hygienekonzept in geschlossenen Räumen zu proben, greift diese Regelung für Schulen nicht. Das blockiert naturgemäß besonders die Bildungseinrichtungen mit einem Musikzweig, ist aber auch an weniger spezialisierten Schulen ein Problem.

Corona: Objektivierung der Regelungen gefragt

„Wir hoffen darauf, dass die Verordnung bei uns auch ein Maßstab wird, und auf eine Objektivierung der Regelungen. Denn aus einem mehrere Meter langen Rohr einer Posaune kommen nunmal keine Luftströme heraus – und somit auch keine Aerosole“, so EBG-Schulleiter Christian Stegmann. Auch Wulf-Henning Steffen, Musikzweigkoordinator der Schule, steht vor dem Problem, dass nicht wie gewohnt jahrgangsübergreifende Ensembles gebildet werden dürfen. „Wir haben das aufwändig umstrukturiert, so dass die Kinder innerhalb der Kohorten doch noch zum Musizieren kommen. Mit den Streichern ist das relativ gut möglich – und ja auch drinnen. Die Stimmung ist dort, wo so etwas funktioniert, auch kreativ und gut bei den Schülern. Aber es ist schwer einzuschätzen, wie lange diese kleinen Lösungen noch tragen und ab wann die so wichtige Basis-Ausbildung für das kollektive Musikmachen in Ensembles Schaden nimmt.“

Anzeige

Corona: Musikzweig hält Bewertungssystem aufrecht

Das Bewertungssystem als schulische Leistung sei bestmöglich angepasst: „Draußen geht alles, drinnen funktioniert das mit den Streichern gut, beim Blasinstrument und beim Gesang aber derzeit nur im ganz kleinen Format“, erläutert der Schulleiter. Man halte aber strikt am erreichten Status des Musikzweiges mit theoretischem und praktischem Unterricht als vollgültigem Fach mit Abiturrelevanz fest.

Weitere KN+ Artikel

Corona: Sinfonieorchester am EBG probt in kleinen Formationen

Auch das renommierte Sinfonieorchester am Ernst-Barlach-Gymnasium wird derzeit von Alexander Mottok in etlichen kleinen Formationen aufgeteilt und so zumindest in Kammermusik geschult. „Eigentlich besteht die ganze Schule ja aus einem Profi-Netzwerk von erfahrenen Lehrern, außerschulischen Instrumental- und Gesangslehrern, auch mit enger Anbindung an die Musikschulen“, gibt Stegmann zu bedenken, „es ließen sich bestimmt gemeinsam mit den Ministerien tragfähige und weitgehend sichere Konzepte erarbeiten.“

Auch extern keine Orchesterproben "außerschulisch" möglich

Die aufkeimende Idee, das Sinfonieorchester am EBG außerhalb des Schulgeländes nach geltenden Bestimmungen genau wie andere im Land proben zu lassen, sei auch keine Option: „In dem Moment wo einer unserer Lehrkräfte wie Herr Mottok die Schüler als Dirigent anleitet, handelt es sich rechtlich nicht mehr um eine außerschulische Veranstaltung.“ Da hilft auch die Organisation durch den Trägerverein nicht weiter.

Corona: 2,5 Meter Abstand in Innenräumen würde schon helfen

Wul-Henning Steffen: „Uns wäre enorm geholfen, wenn wir die Landesverordnung mit zweieinhalb Metern Abstandsradius in der Aula umsetzen dürften. Ich habe schon gemessen: Dann könnten ungefähr zwei Dutzend Instrumentalisten oder Stimmen Musik machen – und wir wären in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Orchester- und Chorwesens ein erhebliches Stück weiter.“ Und Christian Stegmann ergänzt: „Das isolierte Üben im stillen Kämmerlein ist keine alleintragende Lösung. Es fehlen der Austausch und die Perspektiven. Wir hatten ja sonst jede Woche zwei interne Konzerte. Nun ringen wir um den Kern unserer Identität.“