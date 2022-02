Eckernförde

Andreas Trabitzsch und Evelyn Steinmetz kennen sich durch den Kieler Kunstbetrieb, beide haben Malerei, Grafik und Fotografie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg studiert. Dass sie dieselben Lehrer hatten, mag ein Grund dafür sein, dass ihre künstlerische Entwicklung Ähnlichkeiten aufweist - zu sehen in der Schau „Zeichnen mit Licht“ im Museum Eckernförde. Denn wenn der Kieler und die Preetzerin fotografieren, kommt es ihnen nicht auf das Abbilden der Wirklichkeit an, wenn sie zeichnen, reduzieren sie den Bildgegenstand bis zur absoluten Abstraktion.

Andreas Trabitzsch kombiniert Zeichnung und Fotografie

Bereits während des Studiums hat Trabitzsch mit der Kombination von Zeichnung und Fotografie experimentiert — heute ein Markenzeichen seiner Kunst. Drei Serien hat er mitgebracht, die früheste entstand Anfang der 90er Jahre, als er noch in der ambulanten Krankenpflege arbeitete.

Andreas Trabitzsch mit seinen Arbeiten in Eckernförde. Quelle: Björn Schaller

Porträts eines greisen Patienten sind hier kombiniert mit dessen Notizen, der mit akribisch aufgelisteten Zahlenreihen einst das Lottosystem knacken wollte. Die Zettel sieht Trabitzsch als wichtige Ergänzung, um das Bild des Porträtierten zu vervollständigen. „Corona-Wanderungen“ nennt er eine aktuelle Serie. Fotos von Bäumen und Ästen hängen dialogisch neben „intuitiv aus dem Unterbewusstsein“ entstandenen Blindzeichnungen, die verblüffende Parallelen zu den Aufnahmen aufweisen.

Stille „Analysen“ von Evelyn Steinmetz

Klar und schnörkellos sind die stillen Arbeiten von Evelyn Steinmetz. Da gibt es Fotos von Baumstämmen, die vor weißem Hintergrund in die Höhe ragen, daneben scheinen abstrakte Tuschezeichnungen Wuchs und Form des Baumes wie in einer Versuchsreihe nachzuvollziehen. Als „nüchtern und analytisch“ bezeichnet die mit zahlreichen Preisen Ausgezeichnete ihre künstlerische Herangehensweise — „vielleicht, weil ich mal Physik studiert habe“, sagt sie und lacht.

Evelyn Steinmetz faszinieren grafische Strukturen. Quelle: Björn Schaller

Die zarten, filigranen Ergebnisse ihrer „Analysen“ kommen erstaunlich poetisch daher. Architekturzeichnungen, verdichtet auf eine kryptische Skyline, geben Rätsel auf, Stromleitungen, aufgenommen aus der Froschperspektive, bilden ein grafisches Liniengeflecht, das dem Betrachter Raum für eigene Interpretationen lässt. Reduktion ist das Schlüsselwort in der Kunst der gebürtigen Möllnerin. die fasziniert ist von grafischen Strukturen aller Art. Gezeichnet oder fotografiert, isoliert sie sie auf endloser weißer Fläche, „denn das Wenige wird auf diese Weise um so intensiver.“

Museum Eckernförde, Rathausmarkt 8. Eröffnung 27.2. von 11-17 Uhr. Bis 31. Mai. Di-Fr 14.30 – 17 Uhr. Sa/So 11-17 Uhr