Kiel

Bente Baseler, Alexandra Rauschgold und Marie-Delphine Sommer vom Einblick-Ausblick-Team sitzen zwischen Postkarten, Plakaten, Einladungen und einem Stapel druckfrischer Kataloge. Sie haben nicht nur die Gestaltung des vielfältigen Werbe- und Infomaterials übernommen, das in leuchtendem Neon-Orange im Stadtgebiet unmöglich übersehen werden kann. Gemeinsam mit einem erweiterten Team sind sie auch für die Organisation des viertägigen Festes verantwortlich, das jenseits der Kunsthochschule auch andernorts in der Stadt seine Schaufenster hat, weshalb man sich auch noch ein funktionierendes Wege-Leitsystem ausdenken musste. Jetzt ist (fast) alles geschafft und die Vorfreude auf die kommenden Tage steigt.

"Immer neue Fragen stellen"

„Einblick-Ausblick ist jedes Jahr gleich – und jedes Jahr neu. Das studentische Team macht es immer wieder anders “, sagt Arne Zerbst. Seit 2014 ist er Präsident der Muthesius Kunsthochschule und sichtlich zufrieden mit dem, was die aktuelle Schau bietet. „Als Kunsthochschule stellen wir immer wieder neue Fragen und bringen die Menschen neu ins Nachdenken. Dafür sind wir da.“ Genau das könnten sich Chiara Scaiano und Albertine Mietusch gedacht haben, die im Glasbau geknüpfte Teppiche ausgelegt haben, auf denen ein Gewächshaus mit der Aufschrift „Hier wachsen Ideen“ steht. Die Installation verweist auf die künstlerische Intervention Fliegende Teppiche über dem Pflaster, bei der die beiden unter anderem auf Parkplätzen und Gehwegen in Gaarden Teppiche platziert und die Menschen darauf zum Verweilen eingeladen haben.

Industriedesign trifft Konzeptkunst

Vom Glashaus über den mit diversen Ständen gepflasterten Hof geht es treppauf treppab durch die Hochschule. Schon auf den Fluren ist einiges los, im zweiten Stock lohnt sich ein Blick auf die ausgefuchsten Entwürfe der Industriedesigner mit Zeichnungen von der Mischbatterie bis zum Auto im Zukunftsdesign.

Beinahe klassisch ist die Ausstellungssituation in der Basisklasse, in der die Grundlagen gelegt werden, bevor die Studierenden sich auf die verschiedenen Fachrichtungen verteilen. Entsprechend gibt es hier alles: Zeichnungen, Gemälde, Fotografien und bildhauerische Fingerübungen. Blickfang ist eine Bodeninstallation im Holzrahmen, in der allerlei Alltagsgegenstände vom Gummiring über Bleistifte und Scheren bis zur Batterie von Wäscheklammern ausgelegt sind. „Das ist der Inhalt einer Schublade meines Vaters“, sagt Leandra Bigale, „man konnte sie kaum öffnen“. Fein säuberlich nach Farbe, Form und Art hat sie das Sammelsurium der Dinge in ihrer skurrilen Arbeit geordnet, mit der sie (auch) Charakterzüge ihres Vaters sichtbar machen will.

Wie Wasser Keramik wird

Bei den Keramikern finden sich Objekte zum Projekt „Ofen“ neben filigranen Fantasiefiguren und einer raumgreifenden Bodenarbeit. Letztere sieht aus wie ein stilisierter Teich aus zahllosen keramischen Scheiben, die zu einem Kreis ausgelegt sind. „Ich versuche, die vielfältige Farbgebung von Wasser durch verschiedene keramische Glasuren einzufangen“, sagt Sophie Dieckmann – und arrangiert hier und da noch einzelne Scheiben um. Bis zur Eröffnung heute Nachmittag ist schließlich noch etwas Zeit.

Legienstraße 35 und Knooper Weg 75. Bis 13.7. 11-20 Uhr. www.muthesius-kunsthochschule.de

Eröffnung heute, 17 Uhr im Innenhof/Kesselhaus; anschließend Verleihung des DAAD-Preises.

„Eine Tasse Kaffee“: Interaktives Bühnenstück mit Video, Musik, Malerei und Kaffee (Altbau EG. Experimentalraum) heute 19 + 20 Uhr, Fr 19 Uhr.

„Parallelogramm“: Ausstellungseröffnung der Medienklasse (Prof. Arnold Dreyblatt) in der Gallery Cubeplus, heute 19 Uhr

„Prekäres Büro“: Kunstraum B. Master Klasse Malerei (Prof.in Antje Majewski), Ausstellung von Juan Blanco heute 17-22 Uhr, Sa 12-19 Uhr

Filmprogramm Freie Klasse Film (Altbau UG, Filmstudio) Do-Sa 12-19 Uhr

Buchvorstellung „Muthesiuspreis für Kunst und Design – Katalogdokumentation 2018“, Kesselhaus, Fr 17 Uhr.

Treffpunkt Hofrunde im Kesselhaus, Freitag 17 Uhr.

Fahrrad-Tour zu verschiedenen Projekten im Stadtraum. Sa 13 Uhr (Start: Lessingplatz)

