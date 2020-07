Kiel

Sie sehen nach Lehmspuren aus oder Gummifetzen, die rauen, erdfarbenen Keramikarbeiten von Carolin Ott, die so beinahe absichtslos im Fahrradladen herumliegen. Dabei korrespondieren sie durchaus mit den Reifen und Rahmen bei „Velostyle“. Hier präsentiert sich unter dem Motto More clay, less plastic zur Jahresausstellung der Muthesius Kunsthochschule die Keramikklasse von Kerstin Abraham. Gleich nebenan in der Siebdruckwerkstatt von Antonia Lindenberg nimmt das Motto in Form von tönernen To-Go-Bechern und Trinkhalmen nachhaltige Gestalt an.

Kunst und Design an rund 40 Orten in Kiel

Nicht wie gewohnt auf dem Campus zwischen Knooper Weg, Legien- und Wilhelminenstraße findet diesmal die traditionelle Einblick Ausblick-Schau, die heute um 17 Uhr online eröffnet, statt, sondern an rund 40 Stationen quer durch die Stadt. Mancherorts geballt, wie zwischen Grasweg und Eichhof, wo jüngst auch der Muthesius Transferpark eingezogen ist, oder in Gaarden, wo die Raumstrategen in den Schaufenstern der Türkischen Gemeinde ihr Treppenlabyrinth zeigen und sich die Graphikklasse in der Galerie ONspace und im Medusahof ausbreitet. Und immer wieder dürfte man in den nächsten Tagen vom Dreiecksplatz bis Holtenau vor ungewöhnlichen Plakatwänden innehalten, bespielt unter anderem von der Medienklasse von Arnold Dreyblatt und Brockmann-Preisträgerin Anne Steinhagen oder dem Projektbüro von Silke Juchter und Wolfgang Sasse.

Letzteres hat in der Lille-Brauerei Fotos aufgehängt. Stille Innenräume mit Schreibtisch oder Sitzecke, warm beleuchtete Stillleben, die vielleicht nur für einen Moment verlassen wurden. Was als Fotoserie aus der Arbeit an einem Corporate Design für Schleswig-Holsteins Künstlerhäuser entstanden ist, ließe sich unschwer auch als Illustration des Corona-Slogans „Stay home“ lesen. Muthesius-Präsident Arne Zerbst lobt den Spagat zwischen dem Aushalten der Ungewissheit und dem neuen Denken über die Möglichkeiten der Krise. Und er ist froh, dass nach einem Online-Semester, das alle Möglichkeiten des Digitalen ausgeschöpft hat, nun auch ein sinnlich-haptisches Erlebnis möglich ist: „Wir leiden ja in dieser Corona-Zeit unter dem Entzug ästhetischer Grundversorgung. Viele der Arbeiten sind im Verborgenen entstanden; die Jahresausstellung wirkt da wie ein Rizom, ein Pilz, der sich unterirdisch ausbreitet und in der Stadt an verschiedenen Stellen aufkeimt und blüht.“

Die Spuren der Pandemie in der Kunst

Die Raumstrategen des Masterstudiengangs haben auf den Gehwegen der Stadt kachelgroße QR-Code-Graffitis verteilt, die übers Smartphone den Weg in virtuelle Räume öffnen. „Wir beackern da alle Themen, die die Krise aufgemacht hat“, sagt Martina Del Ben, „von Social Distancing bis zum digitalen Ich, als das wir uns in den letzten Monaten erlebt haben.“ Die Pandemie hat allerorten ihre Spuren hinterlassen, springt den Betrachter in unterschiedlichen Formen an. Auf den aufwändigen Plakaten, die Angelina Simon und Berte Petersen im Hof des Muthesius Transferparks präsentieren, und die provokant über Nähe, Berührung, Sex reflektieren, aber auch über nachhaltige Landwirtschaft. „Systemrelevant war das Stichwort“, sagt Angelina Simon, „wir haben uns gefragt, was uns wichtig ist.“

Gleich daneben schwärmt Mika Siponen von den unerschöpflichen Qualitäten der Hanfpflanze. Die macht der Industrie-Designer zu Spänen und hat zusammen Hannes Stuhr eine Hanfspanplatte erfunden: „Sie ist lokal anbaubar, braucht wenig Wasser und Insekten lieben sie. Außerdem sind die Spanplatten anders als die gängigen superleicht und von hoher Festigkeit.“ Und dank eines von Siponen und Stuhr eigens erfundenen pflanzlichen Klebstoffs auch biologisch abbaubar. Das Medical Design nimmt auf der Website New Pandemic die Krise als Chance für die Planung von Notfallzentren und Luftreinigern für den öffentlichen Nahverkehr. Und die Fensterfront Architekturbüros Schönhagel gibt Ideen für einen „Friedhof der Zukunft“ Raum.

Räume auch für die freie Kunst

Fast könnte man glauben, dass die Kunst in diesem Jahr bei Einblick Ausblick nicht unbedingt das Wichtigste ist, so sehr geht es hier um Antworten und Krisenentwürfe. Selten war Kunst so systemrelevant. Dazu sind viele froh, sich endlich „in echt“ treffen und austauschen zu können. Aber am Blocksberg hat Johan Meister seine Wohnung auch für zwei Kollegen der freien Kunst geöffnet. Das Prinz Willy zeigt abstrakte Malerei. Und im Kunstraum B baut Keramikerin Anette Herbers ihre Arbeit Mnemosyne auf: unebene Ziegelbauten, fremd bekannt. „Das Schöne“, sagen die Organisatorinnen Neele Denker und Paula Koch, „ist doch, dass alle Fachbereiche eine eigene Sprache haben für die Krise.“

Muthesius Jahresschau 2020 Eröffnung, 15. Juli, 17 Uhr, im Liveprogramm des Einblick-Ausblick-Radios, das bis zum Ende der Ausstellung am 18. Juli Gespräche, Projekte und Konzerte überträgt: www.einblickausblick.de/radio Die Karte: Unter www.muthesius-kunsthochschule.de findet sich die Faltkarte zu den Ausstellungsorten. Auf dem Muthesius-Campus helfen Info-Teams bei der Zusammenstellung des individuellen Rundgangs. Bei Anruf Kunst: Wer nicht zur Ausstellung kommt, kann online auch seine ganz persönliche Kunst-Wundertüte ordern: www.einblickausblick.de/wundertüte Kulinarik: Roll.laden in der Alten Mu, Impuls Werk, Lorentzendamm

