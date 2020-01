„Rote Sonne“ heißt das fünfte Album der Berliner Elektro-Pop-Punkband Frittenbude, die am Freitag in die Kieler Pumpe kommt. Um Liebe sollten sich die neuen Songs drehen, ein Konzeptalbum war geplant. Doch die Idee zerschellte an der rauen Wirklichkeit, wie Sänger Johannes Rögner erzählt.