Die vier Musikensembles unter Sparzwang

Kiel

Wenn Achim Dobschall, Leiter des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte im Norddeutschen Rundfunk, unter dem Spardruck auf “seine” vier Ensembles schaut, ist ihm eines ganz wichtig: "Die zehn Prozent Einsparung, die sich das Haus als Maßgabe vorgenommen hat, werden wir nicht mit dem Rasenmäherprinzip umsetzen."

NDR-Ensembles: Exzellenz erhalten

"Die Exzellenz der vier Ensembles – NDR Elbphilharmonie Orchester, NDR Radiophilharmonie, NDR Chor und NDR Bigband – ist das oberste Gebot", so Dobschall weiter, "nur wenn sie in der Lage bleiben, künstlerisch Außergewöhnliches zu bieten, macht auch die Abbildung im Rundfunk Sinn."

Strukturelle Veränderungen: Großprojekte stehen auch beim SHMF in Frage

Langfristig werde es zu strukturellen Veränderungen kommen – wie die genau aussehen werden, daran arbeite man jetzt. Ohne Frage habe man auch in seinem Bereich ein beachtliches Volumen an Kürzungen zu stemmen. “Wir versuchen deshalb, zunächst sehr aufwändige Formate zu limitieren. Dazu gehört zum Beispiel das NDR Klassik Open Air in Hannover. Großprojekte, wie etwa das für diesen Sommer geplante Open Air im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, das wir nun Corona-bedingt absagen mussten, werden wir in Zukunft noch genauer prüfen müssen. Das gilt genauso für sehr aufwändige Produktionen beim Schleswig-Holstein Musik Festival”, so der Manager.

Aufgeteilte Kosten, andere Formate

Zum Beispiel sei ja zum SHMF-Abschluss in Kiel ein konzertanter “Fidelio” geplant gewesen. Da werde man genau schauen müssen, wie die Kosten unter den Partnern aufgeteilt werden können, oder auch andere Formate wählen. Auch in der Elbphilharmonie habe man in Kooperation mit Hamburg Musik Opern realisiert – herausragende Produktionen wie Ligetis “Le Grand Macabre”. Dobschall: “Hier müssen wir prüfen, ob wir uns so etwas noch leisten können. Wir kommen nicht ganz ungeschoren davon – das ist ja klar.” Angesichts dessen, was im NDR gekürzt werden muss, sei er darauf eingestellt, ihren Beitrag dazu zu leisten.

Kein Rückzug aus den Regionen des Sendegebiets

Was sich für die jahrzehntelange Stütze des SHMF durch seinen bislang großzügigen Kulturpartner NDR bedrohlich nach Rückzug anhört, bedeutet aber offenbar nicht die Konzentration auf Hamburg und Hannover. “Wir wollen uns auch weiterhin im Sendegebiet engagieren. Das Thema Regionalität zählt zu den erklärten Kernaufgaben des NDR. Das gilt natürlich auch für die Musikensembles”, so Dobschall.

Beständige Partnerschaft mit Konzertdirektionen - etwa Streiber in Kiel

Was die Kooperationen mit Veranstaltern in den vier Staatsvertragsländern angehe, könne sich vielleicht etwas im Ticketing verändern, weil das ja inzwischen weitgehend online abgewickelt werde. Es habe sich aber bewährt, die Infrastruktur von Partnern vor Ort zu nutzen, wie beispielsweise für Kiel mit der Konzertdirektion Streiber.

Corona: Was bleibt vom stolz geplanten Saisonprogramm in Kiel ?

“Wir haben uns für Kiel, was das Programm in der kommenden Saison angeht, besonders viel Mühe gegeben. Nun müssen wir leider wegen Corona erst einmal abwarten, was sich davon tatsächlich realisieren lässt.” Tatsächlich sind in der Jubiläumssaison 2020/21 zum 75-jährigen Bestehen des Elbphilharmonie Orchester im Schloss überaus beachtliche Solistenpersönlichkeiten wie die Cellistin Alisa Weilerstein oder die Geiger Leonidas Kavakos und Augustin Hadelich sowie der Chefdirigent Alan Gilbert neben Altmeister Herbert Blomstedt und Jungstar Krzysztof Urbański angekündigt.

Heikelster Punkt: Personalkosten

Heikelster Punkt bei den Sparvorgaben: die gerade bei den ohnehin bereits grenzwertig kleinen Ensembles wie NDR Chor und Bigband kaum zusätzlich belastbare Stellenarithmetik. Achim Dobschall: “Bezüglich der Personalkosten kann ich derzeit noch nichts Konkretes sagen. Das ist ja auch ein Bereich, wo man keinerlei kurzfristige Einspareffekte erzielen kann.” Betriebsbedingte Kündigungen habe der NDR bis 2024 tarifvertraglich ausgeschlossen. In der Rothenbaumchaussee wird nun über “strukturelle Maßnahmen” nachgedacht, die sich aber allenfalls langfristig auswirken könnten. “Hier sind wir mit den Vorständen der Ensembles im Gespräch. Aber da gibt es noch keine Ergebnisse.”

