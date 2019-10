View this post on Instagram

⚡GEWINNSPIEL Wie könnte man den Release von Sturmtochter 3 besser feiern, als Band 1 und 2 zu lesen? Genau! Ich verlose die ersten beiden Teile der Reihe auf euren Namen signiert - und lege als Bonus noch ein Poster (!!!) dazu (im Bild hinten zu sehen)! • So könnt ihr mitmachen: ✔ Folgt mir auf Instagram ✔ Kommentiert diesen Beitrag Und wenn ihr eure Freunde auf das Gewinnspiel aufmerksam machen wollt, markiert sie gerne in eurem Kommentar. Ihr könnt das Gewinnspiel auch gerne in eurem Feed oder eurer Story teilen, aber das ist keine Pflicht Viel Glück!​ • Ihr müsst mindestens 16 Jahre alt sein oder die Erlaubnis eurer Eltern haben, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Der/Die Gewinner/-in muss mir seine/ihre Adresse schicken, damit er/sie den Gewinn erhalten kann. Die Daten des/der Gewinners/-in (Adresse) werden nur zum Zweck des Gewinnversands erhoben und im Chat gespeichert. Auf Anfrage werden diese Daten gelöscht. Teilnahme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dieses Gewinnspiel wird nicht von Instagram gesponsert. Instagram ist nicht verantwortlich für dieses Gewinnspiel. Der Gewinn kann nicht ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel endet am Donnerstag, den 31.10.2019 um 23:59 Uhr! Anschließend wird per Losverfahren ausgelost.