Als Singer-Songwriterin Moyo Ray ihrer E-Gitarre die ersten zarten, hallenden Akkorde entlockt, führen die Schritte von Enthusiasmus begleitet durch die Räumlichkeiten der Hansa 48 gen Bühne, bis einem der zuvor zugewiesene Sitzplatz im Raum neben der Kneipe wieder einfällt. Kommando zurück und den gefühlvollen Liedern samt Soulstimme im Nebenraum lauschen. Corona ist eben ein Spielverderber. Dank Leinwand kann man der Hamburgerin und ehemaligen Kielerin trotzdem zusehen.

An diesem Abend feiert die Hansa 48 Wiedereröffnung. Die Kieler Kulturinstitution (im März 2021 steht das 40-jährige Jubiläum an) musste aufgrund des Corona-Lockdowns bereits am 13. März in die „Sommerpause“ gehen. Normalerweise wird sich in jene traditionell am letzten Juniwochenende mit einer Fete verabschiedet. „An solchen Abenden wie dem Abschlussfest oder der Wiedereröffnung kommen dann erfahrungsgemäß bis zu 250 Gäste“, erzählt Hansa-Booker Jan-Hinnerk Wittmershaus, der sich - nachdem er zuvor von Trettmann bis Die Goldenen Zitronen quer durch die Musikwelt aufgelegt hatte – inzwischen dazugesetzt hat. Nun sind es 50 Gäste – und damit ist die Hansa 48 coronabedingt ausverkauft.

Ausstellung „Maskenspiel“ bis 17.10.

Während Moyo Ray hörens- und sehenswert bleibt und viel Beifall einheimst, gibt es weiteres zu bestaunen, denn mit der Hansa-Wiedereröffnung beginnt die Ausstellung „Maskenspiel“ (bis 17.10.) des Leipziger Künstlers Hauke Niether. Seine Gemälde (Acryl auf Leinwand) ordnet der gebürtige Lübecker selbst in den „Comic-Expressionismus“ ein. „Ich habe mit Graffiti angefangen“, so der Grafiker und Buchgestalter im Gespräch über seinen Werdegang und seine Werke, die die Betrachter mit ihren Ängsten konfrontieren sollen.

Zurück am Tisch ist der Umgang mit der Corona-Pandemie weiter Thema. Man tauscht sich aus. Niether etwa erzählt, seine persönlichen Daten in Leipziger Kneipen hinterlassen, das habe er dort noch nicht machen müssen. In der Hansa 48 wird das Hygienekonzept penibel eingehalten: Kasse und Empfang samt Zählliste draußen auf dem Hof, Bedienung am Platz, Datenzettel liegen parat und abseits der Tische gilt überall Maskenpflicht. „Unsere größte Sorge ist natürlich als Infektionsquelle aufzufallen“, sagt Teresa Jütten vom Kneipenkollektiv der Hansa. Trotzdem habe man der Wiedereröffnung entgegengefiebert, denn trotz des eng sitzenden Corona-Korsett ist es „besser als nichts.“

Auftakt auf Corona-Art. In der Tischrunde ist man sich derweil einig eine positive Grundhaltung zu wahren und dass es nicht zu viel verlangt ist, sich an die Regeln zu halten, um wieder erleben zu können, was einst selbstverständlich erschien: Kunst, Kneipe und Live-Musik in der Hansa 48.

