Am 20. April, jenem unseligen Datum, das auf ewig an die Geburt Adolf Hitlers gekettet ist, jährt sich dieses Jahr zum 50. Mal der Tod Paul Celans, des wohl sprachmächtigsten deutschsprachigen Dichters des 20. Jahrhunderts. Ausgerechnet an diesem Tag ging der Jude Celan, der die Gräuel der Nazi-Zeit nur physisch überlebt hatte, in die Seine. Am 23. November dieses Jahres wiederum wäre der Mann, der als Paul Antschel 1920 im damalig rumänischen Czernowitz geboren worden, 100 Jahre alt geworden. Eine Erinnerung.