Film ab! – Die Kinos öffnen wieder

Kiel/ Rendsburg. Pünktlich zum 106. Geburtstag des ältesten Kinos im Land öffnet das Rendsburger Kinocenter in der Wallstraße beginnend mit heute über das Pfingstwochenende seine Säle. Fast 50 Tage war es wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Trotz der Einschränkungen durch das Hygienekonzept freut sich Betreiberin Nicole Claussen, Gäste und Filme wiederzusehen. „Wir freuen uns riesig, dass es endlich wieder losgeht“, sagt die Chefin.

Zu den Auflagen gehört, dass das Rendsburger Kino zunächst nur die beiden großen Kinosäle „Elektra“ und „Tonhalle“ öffnen darf – für jeweils 50 Gäste, die auf Abstand gehen müssen. Ausnahmen gibt es für Familien und Freunde, die gemeinsam ins Kino gekommen sind. Den obligatorischen Mund-Nasen-Schutz dürfen die Besucher während des Filmes ablegen. Für die ersten Gäste nach der Zwangspause hat sich Nicole Claussen eine Überraschung überlegt: Der 106. Besucher bekommt wegen des Jubiläums eine Jahresfreikarte für zwei Personen.

Und diese Filme werden zur heutigen Wiedereröffnung gezeigt: „Mina und die Traumzauberer“ (15 Uhr), „Trolls World Tour“ (15.30 Uhr), „Sonic“ (17 Uhr), „Känguru-Chroniken“ (18 Uhr), „Nightlife“ (19.30 Uhr) und der Horrorfilm „The Hunt“ (20.30 Uhr). Die beiden Rendsburger Kinos, neben dem Kinocenter auch das Schauburg-Filmtheater in der Schleifmühlenstraße, wollen regulär am Donnerstag, dem 4. Juni, wieder öffnen.

Platzangebot ausgedünnt

In Kiel steigt nach dem Traum Kino (28. Mai bis 3. Juni: „Känguru-Chroniken“, „ Lindenberg – Mach dein Ding“), dem Cinemaxx und dem Kino in der Pumpe, das mit der Künstlerbiografie „Jenseits des Sichtbaren – Hilma af Klint“ (bis 30. Mai, 1./2. Juni) noch reduziertes Programm fährt, am Mittwoch, 3. Juni, auch das Studio-Kino wieder ein. Zur Eröffnung gibt es eine Sneak-Preview, danach stehen unter anderem „Die perfekte Kandidatin“, die „Känguru-Chroniken“ und „Little Women“ an. Gespielt wird voraussichtlich von Mittwoch bis Sonntag, so die Geschäftsführer Dennis Jahnke und Matthias Ehr.

Dafür wurde das Platzangebot ausgedünnt, so dass in den drei Kinos von insgesamt 400 rund 100 bis 120 Plätze übrig bleiben. Genau wird sich das ebenso wie das Programm in den nächsten Tagen entscheiden. Den Hygieneanforderungen kommt man mit Masken bis zum Sitzplatz sowie einem Einbahnstraßenprinzip nach. „Nach draußen geht es dann nach der Vorstellung durch die Notausgänge, die es seit 1914 gibt.“

Dagegen hat sich das Metro-Kino „nach gründlichem Abwägen“ gegen die schnelle Öffnung entschieden. Man wolle „ein gutes und sicheres Kinoerlebnis“ bieten, so Geschäftsführer Thomas Lüdtke, der den 2. Juli als möglichen Termin nennt. Der Tag, den auch die AG Kino Gilde für eine bundesweit abgestimmte Wiedereröffnung vorgeschlagen hat.

Von Ruth; Wagner Bender