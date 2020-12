Er war Keramiker, Töpfer und Bildhauer zugleich, etliche Künstlergenerationen studierten bei ihm an der Kieler Muthesius-Kunsthochschule: der Kieler Kulturpreisträger von 1984, Johannes Gebhardt. Am 24. November ist er im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Falkendorf gestorben.