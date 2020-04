Auch die Filmjury ist im Corona-Modus

Eckernförde

„Seit Einreichschluss am 15. März ist die Nominierungsjury komplett im Homeoffice. Gemeinsame Sitzungen sind tabu“, beschreibt Geschäftsführer Markus Behrens. Er ist einer der wenigen Hauptamtlichen, die Green Screen in Eckernförde professionell auf die Beine stellen. Dass es kleinere Events im Rahmen von Green Screen im Herbst geben wird, kann er sich momentan noch vorstellen.

"Von bis zu sechs Juroren haben wir die Jury rasch auf 13 aufgestockt", berichtet er. "Nötig war das, weil sich jetzt je zwei Juroren dieselben Filme zu Hause bis ins Detail unabhängig voneinander ansehen. Beide ordnen sie nach einem festen Bewertungsschlüssel ein."

Anzeige

Je zwei Juroren bewerten denselben Film für das Naturfilmfestival Green Screen

Von den 263 aus 60 Staaten zugesandten Streifen bekam jedes Jurymitglied je nach Filmlänge bis zu 50 Produktionen zur Bewertung. Behrens: „Normalerweise wurden Filme immer nur von einer Person in Gänze angesehen und dann in gemeinsamen Sitzungen den anderen vorgestellt. So ergab sich schon eine Auswahl. Danach erfolgte die Nominierung durch das Gremium. Diese Treffen sind passé.“

Weitere KN+ Artikel

Weichen nun die je zwei getrennt vorgenommenen Bewertungen stark voneinander ab, wird der Film unter die Lupe genommen. „Aus dem Ranking am Ende geht die Nominierung von je drei Produktionen für jede der 16 Preiskategorien hervor“, erläutert Behrens. „Die erste Runde läuft bis Anfang Mai. Mitte Mai dürfte die Nominierung stehen. Pro Woche haben wir zwei Telefonkonferenzen mit den Teams.“

Nominierung der besten Naturfilme der Welt ist eine anspruchsvolle Aufgabe

Bewertung und Nominierung seien sehr anspruchsvoll. Die hochkarätige Preisjury zeichne beim Festival "nicht weniger als die besten Naturfilme der Welt aus". Steht die Nominierung, macht sich Mitarbeiter Carsten Füg, der für Technik und Hochladen aller Filme zuständig ist, auch kreativ ans Werk: Er schneidet aus den nominierten Streifen den Festivaltrailer 2020.

Zur Galerie Hier sehen Sie mehr Fotos zum Thema Nominierungen und Filmpreise bei Green Screen.

Wie setzt sich die 13-köpfige Nominierungsjury zusammen? „Unsere Kollegin Maike Juraschka hat sie zusammengestellt“, berichtet Behrens. „Es sind Filmemacher, Wissenschaftsjournalisten, hochkarätige Experten des Umwelt- und Naturschutzes."

"Bei den Festivals schlägt uns von Filmemachern sehr viel Wohlwollen entgegen. Wir haben einige gefragt, ob sie unter Corona-Vorzeichen mit hinzukommen können. Und sie haben gleich zugesagt. Auch jenseits der Juryarbeit bekommen wir gerade viel Rückmeldung. Die Filmteams hoffen inständig mit uns, dass wir uns trotz Corona bald in Eckernförde wiedersehen.“

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Nachrichten aus dem Bereich Kultur lesen Sie hier.