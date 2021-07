Bad Segeberg

Die Auftritte von Sarah Connor und Santiano mussten vom Frühjahr auf 2022 verschoben werden, aber das lange Warten auf Konzerte am Segeberger Kalkberg hat nun doch bald ein Ende. Mit der Gruppe Truck Stop beginnt am 24. Juli die Veranstaltungsreihe „Gemeinsam stark / Pop am Kalkberg“ und aktuell setzt Nena mit ihrem Auftritt am 21. August einen weiteren Höhepunkt.

Nena will am Kalkberg allen Ängsten entgegensingen

Die Rockröhre aus Berlin, die bisher weltweit mehr als 25 Millionen Tonträger verkaufte, sollte eigentlich im März auch in Kiels Wunderino-Arena auftreten. Die Pandemie verhinderte es. Das Kieler Konzert wurde auf den 14. März 2022 verlegt. Am Kalkberg ist nun schon im August zu erleben, wie Nena „in Zeiten, in denen nur das Ungewisse gewiss ist, mit ihrer unverwechselbaren Stimme allen Ängsten und Zweifeln entgegen singt“: „Licht“ heißt ihr neues, energiegeladenes Pop-Album.

Ebenfalls neu angesetzt ist in der Kalkberg-Reihe ein Abend mit der bekannten Poetry-Slammerin und Besteller-Autorin Julia Engelmann. Als Stimme ihrer Generation wird die 28-jährige Vollzeitpoetin auf ihrer „Poesiealbum“ - Live Tour am 20. August am Kalkberg erwartet.

Auch sie treten am Kalkberg auf

Weitere Termine auf der Freilichtbühne stehen bereits fest mit Mary Roos und Wolfgang Trepper am 30. Juli mit ihrer „Corona-Edition“ des Programmes „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“, mit Karat und dem Support Schroeter & Breitfelder am 31. Juli, Alexander Klaws – Pop Meets Movie & Musical Hits am 1. August, Madsen am 7. August, und Wincent Weiss am 26. August. Veranstalter ist die Förde show concept GmbH (Flensburg). bkm

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie über www.kn-tickets.de