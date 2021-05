Kiel

Die damit verbundenen neuen Blickwinkel könnten neue Bewegung in die kulturelle Landschaft Kiels bringen. Und die sei durchaus „ausdifferenziert, bunt und quirlig“, ist Treutel überzeugt – was vielen Menschen in Kiel gar nicht so bewusst sei. Dabei hätten sich auch der jüngeren Vergangenheit, mitunter fast unbemerkt immer neue Facetten ausgeprägt. Und nicht zuletzt habe Corona gezeigt, wie wichtig ein reges Kulturleben für die Menschen und die Stadt sei und damit der Kultur auch ein neues Selbstbewusstsein gegeben.

Neue Leitung fürs Kulturamt gesucht

Das will Treutel mit den Neubesetzungen genauso wie mit neuen Themenstellungen untermauern. Nachdem sich Michael Reiter in den Ruhestand verabschiedet hat, soll die Stelle des Kulturamtsleiters bzw. der Kulturamtsleiterin demnächst neu beschrieben und ausgeschrieben werden. Für die Nachfolge von Doris Tillmann sind bereits die Weichen gestellt. Wie schon früher, zu Zeiten von Tillmanns Amtsvorgänger Jürgen Jensen gehandhabt, ist Johannes Rosenplänter als Leiter des Stadtarchivs künftig zugleich Chef von Stadt- und Schifffahrtsmuseum. Eine neue Leitung für die kuratorische Arbeit im Museum wird noch gesucht.

Stellen für Erinnerungskultur

Ebenso soll zeitnah eine Referentenstelle für die Erinnerungskultur, zugleich die Leitung des geplanten Zentrums zur Geschichte Kiels im 20. Jahrhundert, ausgeschrieben werden, das in den ehemaligen Räumen der Bundesbank in der Hopfenstraße eingerichtet werden soll. Hier soll auch noch eine pädagogische Stelle besetzt werden. In dieser Konstruktion will Rosenplänter aus der Geschichte heraus immer wieder Denkanstöße in die Stadt senden – und damit gerade auch die jüngere Generation zu einem kritischen Geschichtsbewusstsein anregen.

Frische Luft von der Ruhr nach Kiel

Und dann kommt noch „frische Luft von der Ruhr nach Kiel“, wie Renate Treutel formuliert: Die Leitung des Kulturbüros hat in der Nachfolge von Angelika Stargardt gerade Carola Kemme übernommen. Sie kommt aus Bochum von der Kultur Ruhr GmbH, wo sie Projektleiterin Urbane Künste war und sich damit intensiv mit Fragen des Strukturwandels im Ruhrgebiet auseinandergesetzt hat. Aus dieser Arbeit bringt sie manchen Impuls nach Kiel mit, wo sie in erster Linie für die Kulturförderung zuständig ist, wie auch Veranstaltungen mit Kooperationspartnern. Potenziale in den Stadtteilen zu entwickeln, Diversität auszubauen, die Digitalisierung auch in der Gegenwartskunst voranzutreiben, Visionen für Kunst im öffentlichen Raum zu entwickeln nennt Carola Kemme neben vielen anderen Ideen als Ziele ihrer Arbeit. Vor allem, sagt Dezernentin Treutel, soll es noch mehr darum gehen, „Kultur für alle“ zu bieten.