Kiel

 Wie sind die neuen Alben von Abigail Lapell, Alex Izenberg, Nichtseattle und Melody’s Echo Chamber geraten? Der Check der KN-Kulturredaktion verrät es und vergibt maximal fünf Scheiben.

„Stolen Time“

Abigail Lapell

Die Songs von Abigail Lapell besitzen eine große suggestive Kraft. Aufs schnelle Hinhören mögen sie zurückgenommen wirken, aber ihre Ausstrahlung ist enorm. Das liegt natürlich vor allem an der ausdrucksvollen Gesangsstimme, mit der Lapell ihre Geschichten vorträgt. Dazu kommt ein fein gesponnenes Netz aus ausgesuchter Instrumentierung mit Gitarre und Klavier (Lapell), dazu Mundharmonika, Banjo, Cello, Trompete, Horn, Drums. Alles zusammen schafft ein Universum aus Folk und Singer-Songwriting, das nie zu überladen, aber auch auf keinen Fall simpel wirkt, sondern absolut stilsicher. (Outside Music)

5 von 5

„I’m Not Here”

Alex Izenberg

Wie schon die ersten beiden Alben des Kaliforniers Alex Izenberg verströmt auch dieses wieder den Sound der 70er. Die Arrangements mit Streichern, Gitarre, Orgel und Holzbläsern klingen verspielt und kippen auch mal ins Psychedelische. Ein warmer, brausender Klang, der nicht gestochen scharf, sondern schön verschliffen kommt, mit verzerrter Gitarre und Backgroundchor. Aber auch sehr zart kann es zugehen wie im Song „Breathless Darkness”, dann wieder flirrend und geheimnisvoll in „Sea Of Wine” oder üppig und fantasievoll wie in „Broadway”. Ein Album wie ein Schatzkästchen. (Weird World)

5 von 5

„Kommunistenlibido”

Nichtseattle

Liedermacherin klingt viel zu bieder für sie, und das Genre Deutsch-Pop passt sowieso nicht zu ihr. Die Berliner Sängerin, Songschreiberin und Gitarristin Katharina Kollmann aka Nichtseattle – der Name ist eine Anspielung auf einen alten Tocotronic-Song – braucht solche Schubladen eh nicht. Mit klugen, zugleich poetischen Lyrics über das Persönliche und das Strukturelle, über das Dasein in schwierigen Konstellationen, kommt ihr intim nahbarer Gesang zum atmosphärischen Soundgewebe aus Gitarre, Flügelhorn und Drums treffsicher auf den Punkt. Eine sensible, äußerst spannende Künstlerin. (Staatsakt)

4 von 5

„Emotional Eternal”

Melody’s Echo Chamber

Schwelgerischer Psych-Dream-Pop ist das künstlerische Wasserzeichen, dass die Französin Melody Prochet aka Melody’s Echo Chamber ihrem Musikprojekt eingeprägt hat. Sie switcht zwischen englischer und französischer Sprache und grundiert ihre Songs mit himmelhohem, immer wie gehaucht klingenden Gesang. Dazu reichern noch der schwedische Multiinstrumentalist Reiner Fiske und Musiker und Produzent Frederik Swahn den stimmungsvollen Sound an. Neben dem Üblichen von Drums bis Bass ertönt auch eine mit E-Bow gespielter Gitarre. Das schafft einen immer leicht dramatischen, eigenwilligen Klang. (Domino Records)

4 von 5